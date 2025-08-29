Delprojektledare inom ILS
2025-08-29
Är du redo för en ny utmaning? BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas och ökar ledningsförmågan inom ILS sektionen genom att tillföra en Delprojektledare ILS för stora och komplexa projekt.
Ta chansen att bli en del av Hägglunds spännande resa!
Din framtida utmaning
Integrated logistic system (ILS) sektionen organiseras under ingenjörsavsnittet inom Hägglunds och huvudansvaret för ILS är att säkerställa tillhandahållandet av allt som krävs för långsiktig användning av fordonsystemet som sålts till kund. Det innebär att utveckla underhållskoncept, tillhandahålla reservdelar, skapa instruktionsböcker, manualer, genomföra utbildningar och tillhandahålla träningsutrustning till kunderna för att möjliggöra både reparationer och användning av fordonet. Detta arbete pågår i projektform före, under och efter leveransen av fordonet.
Enheten för ILS Sub Systems Management (PIM) har idag sex medarbetare, vi har behov av att växa ytterligare för att klara av kommande projektåtaganden för våra kunder. Inom enheten finns DPL ILS, Leverantörssamordnare och Reservdelssamordnare.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter som delprojektledare ILS:
- att stödja Integrated Logistics Support Manager (ILSM) både internt och externt.
- att stödja ILSM med offertunderlag genom att leda offertarbetet för delsystemet
- att i enlighet med kontraktet följa upp, koordinera och kvalitetssäkra aktiviteter och leveranser inom ILS
- att planera och följa upp delsystemet i ekonomiuppföljningssystem, i DevOps samt på visuell planering
- följa upp och bevaka att utvecklingen sker inom budget och efter plan mot tidigare upprättade internkontrakt
- att samverka med andra delprojektledare inom organisationen för att beakta beroenden mellan supportsystemets och fordonssystemets utveckling.
- att samverka med övriga delprojektledare och Systems Engineering Manager ILS (SEM ILS) för att uppfylla sitt systemintegrationsansvar.
Rapportering sker i linjen direkt till enhetschef ILS Subsystems Management (PIM) och i projekten till ILS Manager
Den du är
Dina ledaregenskaper är viktiga för oss. Du har förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen, du har en god samarbetsförmåga och du kan kommunicera både med medarbetare och våra kunder på ett sätt som är klart, tydligt och strukturerat. Vi söker dig som är ledare idag och som har en vilja att fortsätta utvecklas. Du har en akademisk utbildning i grunden eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Militär bakgrund eller erfarenhet av våra produkter, såsom arbete inom tekniska publikationer och utbildning är meriterande. Grundläggande IT-kunskaper i Officepaketet är ett krav och har du erfarenhet av arbete i affärssystem är det positivt. Vi är en del av en global koncern med många utländska kunder och du behöver därför ha goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-08-29Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Magnus Linder, enhetschef ILS Subsystems Management, 0660-80859, eller ansvarig rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, 0660-216412, annelie.ofverdahl-nyberg@baesystems.se
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik.
