Delprojektledare - Kontrollprogram (50-70 %)
2025-09-08
Plats: Stockholm
Uppdragsperiod: Start december 2025 - november 2027 (option till 2031)
Om projektet
Ett av Sveriges största pågående infrastrukturprojekt befinner sig nu i övergången mellan bygg- och kabelinstallationsfas. Projektet omfattar en tunnel på drygt 13 km under Stockholm med tillhörande ventilationsschakt och kommande kabeldragning fram till 2030.
Nu söker vi en delprojektledare för kontrollprogrammet som vill bidra till att projektet uppfyller alla tillstånd, miljökrav och kvalitetsmål.
Uppdraget
Som delprojektledare ansvarar du för styrning, uppföljning och vidareutveckling av kontrollprogrammet. Rollen innebär nära samarbete med upphandlade konsulter och specialister (exempelvis jurister, GIS-resurser och tekniska experter), samt regelbunden dialog med tillsynsmyndigheter.
Detta är ett deltidsuppdrag på 50-70 %, vilket ger möjlighet till balans mellan flera åtaganden.
Exempel på arbetsuppgifter
Prognosarbete och budgetuppföljning i ekonomisystem
Styrning och uppföljning av kontrollorganisation och konsulter
Säkerställa efterlevnad av miljödom och övriga tillstånd
Rapportering och kommunikation med tillsynsmyndigheter
Framtagande av underlag för skadereglering, tätningsbehov och skyddsinfiltration
Framtagande av underlag för skadereglering, tätningsbehov och skyddsinfiltration

Bistå med överlämning av kontrollprogrammet till förvaltning vid projektavslut
Civilingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av miljö- och tillståndsfrågor i stora bygg-/infrastrukturprojekt
Dokumenterad erfarenhet av kommunikation med tillsynsmyndigheter
Ledarskapsutbildning och projektledarutbildning
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetering
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av att styra kontrollprogram
Erfarenhet av alla projektskeden: projektering, tillståndsansökan, byggskede och överlämning
Tidigare arbete inom offentlig sektor
Möjlighet att infinna dig i Stockholm inom 1,5 timme
Ansök gärna idag.
