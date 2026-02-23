Dataspecialist inom Data Governance
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren dataspecialist som vill accelerera arbetet med data i en organisation där informationshantering blivit allt mer verksamhetskritisk. Du blir en del av ett centralt Data Office med brett mandat att stötta verksamheten inom bland annat data governance, datakvalitet, arbetssätt och införande av datarelaterade verktyg.
Du arbetar i en federerad modell med informationsdomäner och samarbetar nära Data Governance Lead samt övriga kollegor i datakontoret. Uppdraget passar dig som trivs i komplexa organisationer, snabbt kan etablera struktur och skapa framdrift genom samverkan, workshops och förändringsledning. Rollen kräver även teknisk förståelse för att kunna stötta verksamheten i kravställning och koordinering mot tekniska team och/eller leverantörer.
ArbetsuppgifterStötta verksamheten i att tydliggöra data lineage samt dokumentera och fatta beslut kring masterdata och masterdatakällor.
Etablera och förbättra arbetssätt för metadata, inklusive processer, ansvar och standarder.
Leda förstudie, kravställning och införande av datakatalog samt vid behov andra relevanta verktygsstöd.
Bidra till ramverk och vägledningar för dataprodukter och vid behov stötta pilotimplementering tillsammans med utvalda informationsdomäner.
Bidra till leveranser inom datastrategi, exempelvis nulägesanalys av tekniska och verksamhetsmässiga dataförmågor, identifiering av behov och prioriteringar samt konkret färdplan mot en mer datadriven organisation.
Ta ansvar för specifika mål inom Data Office och säkra leverans genom att definiera önskad effekt, ta fram plan och driva framsteg via workshops och tvärfunktionella aktiviteter.
Samverka med informationsarkitekter, informationsdomäner (inkl. data stewards), dataplattformsteam och analytics-team.
Bidra till ökad automation och digitalisering inom datahantering tillsammans med IT och verksamheten, med syfte att minska manuellt arbete, stärka datakvalitet och öka datadrivet arbetssätt.
KravErfarenhet av att driva och koordinera tvärfunktionella initiativ inom dataområdet i komplexa organisationer.
Förmåga att etablera struktur, skapa samsyn och driva förändring, inklusive att leda workshops.
Teknisk förståelse för modern dataförmåga och förmåga att stötta verksamheten med kravställning och koordinering mot tekniska team och/eller leverantörer.
Kunskap inom data governance, masterdata, metadata och datakvalitet.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Flytande svenska.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7280558-1857411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9759092