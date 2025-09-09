Dataskyddsjurist till myndighet i Sockholm.
2025-09-09
Nu söker vi för ett längre konsultuppdrag dig som är en erfaren dataskyddsjurist.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2025 09 22
• Längd: 2026 12 30, eventuellt längre.
Du blir anställd av Poolia, alternativt kan möjlighet finnas att fakturera från eget bolag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dataskyddsjurist
Genomförande av Konsekvensbedömningar:
• Självständigt och i samverkan med andra genomföra ett antal konsekvensbedömningar (DPIA) avseende nya IT-systemen.
• Identifiera och analysera risker för enskildas rättigheter och friheter i samband med personuppgiftsbehandlingen.
• Föreslå och utvärdera lämpliga åtgärder för att minimera identifierade risker.
• Dokumentera konsekvensbedömningarna på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt.
• Genomgång av informationsklassning och säkerhetsbedömning som är gjord innan konsekvensbedömningen genomförs.
Processutveckling och Kvalitetssäkring:
• I samarbete med SiS ordinarie dataskyddsorganisation, utveckla och kvalitetssäkra en process för framtida konsekvensbedömningar.
• Bidra till att skapa mallar och riktlinjer för att effektivisera arbetet med DPIA.
Rådgivning och Stöd:
• Ge rådgivning i dataskyddsfrågor relaterade till de nya IT-systemen.
• Stödja SiS i kommunikationen med tillsynsmyndigheten (IMY) vid behov."
Vem är du?
För att vara aktuell för detta uppdrag, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor inom myndighetens ansvarsområde
• Du måste kunna starta uppdraget 100% senast 22/9 2025
• Du har en kanidatexamen offentlig rätt
• Du har erfarenhet av juridisk rådgivning avseende GDPR, personuppgiftsbehandling samt dataskydd
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och observera att det är kort svarstid med snabb start av uppdraget.
