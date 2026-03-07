Dataanalytiker
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett Data & Analytics-team i ett större bolag inom retail som utvecklar ett mer datadrivet arbetssätt. Här får du arbeta med stora datamängder, hela analyskedjan och moderna lösningar för visualisering och modellering i en miljö som är på väg mot GCP. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt analysarbete med nära samarbete med både IT och verksamheten.
ArbetsuppgifterIdentifiera och definiera analysbehov tillsammans med verksamheten.
Samla in, bearbeta och modellera data för analys och beslutsstöd.
Utveckla lösningar i SQL och DBT.
Visualisera och kommunicera insikter med Tableau eller liknande visualiseringsverktyg.
Bidra till teamets arbete i molnresan mot GCP.
Dela kunskap i teamet och bidra till förbättrade arbetssätt.
KravErfarenhet av att utveckla i SQL och DBT.
Erfarenhet av Tableau eller liknande visualiseringsverktyg.
Minst 5 års relevant erfarenhet.
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av att bygga semantiska modeller i Looker.
Erfarenhet av GCP, GitHub, BigQuery, Looker Studio och Connected Sheets.Så ansöker du
