Data- och informationsspecialist
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-09
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Du kommer att tillhöra Datakontoret vilket är en del av enheten Datastyrning och Informationsarkitektur. Datakontoret fungerar som en ledande funktion för långsiktig och strategisk styrning av data och information inom organisationen.
Den här tjänsten erbjuder stora möjligheter att växa som nyckelperson inom data- och informationsstyrning, med direkt påverkan på hur organisationen utvecklar sitt datadrivna arbetssätt. Du får bredda din kompetens genom att arbeta nära både informationsdomänägare, data stewards och flera delar av verksamheten i komplexa, strategiska förändringsinitiativ. Tjänsten är en specialistroll som kräver god förståelse för olika utmaningar kopplat till data- och informationshantering såsom operativa modeller, metodik för att identifiera datautmaningar, metadata och datakvalitet samtidigt som du bygger erfarenhet av långsiktig förändringsledning. Här får du vara med och forma ett modernt, hållbart och tvärfunktionellt dataekosystem från grunden.
Tjänsten innefattar även att du:
• Stöttar informationsdomäner med att konkretisera och förverkliga planer för data.
• Hjälper och coachar informationsdomänägare och data stewards.
• Följer upp hur domänerna efterlever beslutade arbetssätt och att stödja dem i att nå mognadsmål.
• Kanaliserar datafrågor och medverkar till utbyte och synergier mellan informationsdomänerna.
• Arbetar med att analysera och förverkliga konkreta användningsfall och strukturella dataförbättringar i samarbete med informationsdomäner.
• Utvecklar och praktiserar processer, metoder för att skapa hållbart arbetssätt och effektiv datahantering.
• Bidrar till förbättrat arbetssätt kring metadata.
• Medverkar till en långsiktig kulturförändring inom data och är med i planeringen av en mångårig förändringsledning.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tvärfunktionellt nära kollegor och andra funktioner för att nå gemensamma mål. Du är lösningsorienterad och har förmågan att hitta praktiska och effektiva vägar framåt. Du är van vid att kommunicera på alla nivåer inom en organisation och har ett inlyssnande sätt samtidigt som du kan hantera motstånd utan att avvika från beslutade styrningar och inriktningar. Du är kreativ och kan tänka i nya banor för att hitta de lösningar som krävs för ett gott resultat och som främjar samarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Skallkrav:
Du har en högskoleutbildning inom informationsteknologi, data, systemvetenskap, informatik eller motsvarande kompetens som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt.
Vidare har du:
• Några års arbetslivserfarenhet av att utveckla, arbeta med, och implementera data- och informationsstyrning (Data Governance).
• Arbetslivserfarenhet av verksamhetsövergripande förändring.
• Erfarenhet från arbete inom området för data- och informationshantering och ramverk såsom DAMA (The Global Data Management Community) eller liknande.
• Arbetat med att utveckla och implementera metoder för att praktiskt lösa datarelaterade verksamhetsbehov.
• Drivit ett förbättringsarbete för metadata.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Erfarenhet av att analysera datakvalitetsproblem och erbjuda såväl praktiska som strategiska lösningar.
• Erfarenhet av förbättringsarbete för masterdata.
• Implementering av verktyg för datahantering eller drivit digitaliseringsinitiativ inom data.
• Erfarenhet av att arbeta inom energibranschen, annan samhällskritisk verksamhet eller verksamhet med höga säkerhetskrav.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor kan förekomma i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 2026-04-03, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV skrivet på svenska som tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Eventuellt kommer provanställning på 6 månader att tillämpas.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Tomas Löfgren, 08-764 25 85 eller via e-post: Tomas.Lofgren@jeffersonwells.se
. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Enligt överenskommelse
