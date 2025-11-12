Data Warehouse-utvecklare/Data Engineer - Alecta
Data Engineer till Alecta i Stockholm! Utveckla ETL-flöden, arbeta med SQL Server och möjliggör datadrivna beslut.
Hos Alecta blir du en del av ett kompetent team som vill utveckla både teknik och arbetssätt. Du arbetar med en etablerad dataplattform i SQL Server samtidigt som ni stegvis utvecklar nya lösningar i Azure och Databricks. Här finns stort utrymme att påverka, effektivisera och bidra till framtidens dataflöden i en organisation där datadrivna beslut står i centrum.
Vi erbjuder dig
Här får du vara med och utveckla en central plattform som skapar verkligt värde med data - både idag och imorgon.
• En viktig roll där du bidrar till att möjliggöra datadrivna beslut i hela organisationen
• Möjlighet att fördjupa dig i och successivt lära dig Databricks och moderna molntekniker
• En arbetsplats där data är affärskritiskt och används brett inom hela organisationen
• Spännande tekniska utmaningar och möjlighet att påverka arkitektur och lösningar
• Samhällsviktigt uppdrag där du hjälper Alectas kunder att trygga sin ekonomiska framtid
• En stabil arbetsgivare med goda villkor som erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, subventionerad lunch, förkortad sommararbetstid och tillgång till träningslokaler
Det här gör du hos oss
• Designa, utveckla och underhålla ETL-processer med SSIS
• Skapa och förvalta rapporter med SSRS
• Optimera data warehouse-prestanda och datakvalitet
• Identifiera och implementera processförbättringar och moderniseringsinitiativ
• Samarbeta med övriga teamet för att realisera flöden från källa till Power BI via Azure Databricks
• Samarbeta med intressenter för att förstå affärskrav och översätta dem till tekniska lösningar
Ditt team och arbetsplats
IT-avdelningen har cirka 100 medarbetare i 13 agila team. Du ingår i analyslagerteamet med data warehouse-utvecklare, data engineers, scrummaster, PO, testare och systemarkitekt. I nära samarbete med verksamheten tar ni fram relevant data utifrån behov. Arbetet sker främst i vår on-prem-lösning i SQL Server, men du kan också bli involverad i initiativ kopplade till Azure och Databricks. Fokus ligger på att bygga en stabil plattform med hög datakvalitet som stärker analys och rapportering i hela organisationen.
Alecta har kontor i centrala Stockholm, med möjlighet till distansarbete vid behov.
Mer om dig
För att lyckas i rollen har du gedigen erfarenhet av SQL Server och goda kunskaper inom data warehousing-koncept och best practices. Du har arbetat flera år med SSIS och SSRS samt är van att använda SQL Server Agent Jobs för schemaläggning och automatisering. Du har djup förståelse för data warehouse-arkitektur, dimensionell modellering och olika dataintegrationsmönster. Du behärskar T-SQL, kan utveckla komplexa frågor och arbeta med prestandaoptimering. Det är meriterande om du är nyfiken på molnteknik som Azure eller Databricks.
Du tar initiativ, vill förbättra och modernisera lösningar och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt. Du gillar att se helheten, tar ansvar för kvalitet och har lätt för att kommunicera med kollegor inom både IT och verksamhet.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!
