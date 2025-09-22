Data Scientist med kraftsystemförståelse till Driftanalysutveckling
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-09-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Svenska kraftnät är en central aktör för den hållbara energiomställningen. På division System arbetar vi bland annat med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi bidrar till utvecklingen av det svenska samhället och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som Data Scientist på Driftanalysutveckling blir du en del av ett kompetent och engagerat team med tio medarbetare. Teamet består av verksamhetsexperter, processledare och data scientists som tillsammans utvecklar processer, beslutsstöd och applikationer för ökad automation och proaktivitet i driften av det svenska kraftsystemet - med fokus på kapacitetsberäkning och driftsäkerhetsövervakning. Enhetens dataanalysteam är under uppbyggnad, vilket ger dig möjlighet att påverka arbetssätt och lösningar från start.
Kapacitetsberäkning handlar om att avgöra hur mycket el som kan överföras i nätet och tilldelas elmarknaden utan att äventyra driftsäkerheten. Det innebär att identifiera kritiska punkter, balansera trygg elförsörjning med handelsmöjligheter och optimera kapaciteten för största möjliga samhällsnytta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utforska kvantitativa analyser, algoritmer och datakällor för att skapa beslutsstöd kring driftsäkerhet och ekonomisk effektivitet.
• Identifiera tekniska behov samt kravställa och följa upp IT-lösningar.
• Samverka med kontrollrummet, andra avdelningar och externa parter kring kapacitetsfrågor.
• Utvärdera processens prestanda och föreslå förbättringar.
• Självständigt driva ansvarsområden och bidra till verksamhetens utveckling.
Enhet Driftanalysutveckling ansvarar för delprocessen Övervaka och hantera kapaciteter - en av sex centrala delprocesser inom Driftavdelningen. Här får du påverka teknik, processer och framtidens elsystem i en miljö där idéer tas till vara. Du arbetar i en dynamisk miljö där förändringar i kraftsystemet, lagstiftning och internationella samarbeten skapar spännande utmaningar. Din roll är central i att driva en datadriven och automatiserad utveckling av kapacitetstilldelning och drift, i nära samarbete med Data Science-enheten.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som planerar och genomför processer inom givna tidsramar och med hög kvalitet. Du tar initiativ och driver självständigt dina arbetsuppgifter framåt. Din analytiska förmåga gör att du kan hantera komplexa frågeställningar och se samband som leder till välgrundade beslut. Samtidigt är du en god lagspelare som samarbetar prestigelöst och bidrar till att hitta lösningar med fokus på det gemensamma målet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du universitet- eller högskoleutbildning på minst 300 högskolepoäng, t.ex. civilingenjör inom elkraft, energisystem, teknisk fysik eller datateknik alternativt master inom matematik, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• God programmeringskunskap i Python.
• God förståelse för kraftsystemet, antingen via studier eller arbetslivserfarenhet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Flerårig arbetserfarenhet inom kraftsystem och/eller elmarknad, där du utvecklat en god kunskap om det svenska och nordiska elkraftsystemet och/eller elmarknaderna.
• Erfarenhet av kravställning och behovsbeskrivning, gärna med helhetsansvar för ett IT-behov i samarbete med IT, dataleverantörer och användare.
• Erfarenhet av modellering och dataanalys av elkraftsystem.
• Erfarenhet av deployment och produktionssättning av applikationer.
• Erfarenhet av att arbeta med SQL.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor inom Norden och Europa kan förekomma, max några gånger per år.
• Sista ansökningsdag 13 oktober 2025. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• I denna rekryteringsprocess kan vi komma att diskutera och analysera kod under intervju 1.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Ekestam, tel. 072 234 43 21. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Linda Mattsson, tel. 010 350 91 47. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9519542