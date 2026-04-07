Data Quality Specialist
Vi söker en Specialist till Data Quality Special
Brinner du för struktur, kvalitet, problemlösning och utveckling av masterdata?
Vill du vara en nyckelperson i att säkerställa att ICA:s sortiment håller högsta datakvalitet?
Då kan det vara dig vi söker!
Data Quality-teamet består idag av nästan 40 engagerade medarbetare som tillsammans säkerställer och administrerar ICA:s varusortiment. Vi ansvarar för att all nödvändig artikel- och leverantörsinformation finns tillgänglig med rätt kvalitet i rätt tid. Vi utvecklar ramverk, regler och processer för masterdatahantering och deltar aktivt i ICA:s pågående förändringsresor.
Vår funktion är en del av Digital & Teknologi inom ICA Sverige AB.
Som Data Quality Specialist blir du en viktig del av ICA:s datakvalitetsarbete. Du kommer bland annat att:
Identifiera brister och förbättringsmöjligheter samt driva igenom lösningsförslag
Arbeta i ärendehanteringssystem för att strukturerat hantera incidenter, supportärenden och utredningar
Utföra icke-standardiserade arbetsuppgifter och uppdateringar där det krävs noggrannhet och systemförståelse
Genomföra proaktiva datakvalitetskontroller
Underhålla och förbättra dokumentation och handböcker
Via ett engagerat självledarskap ta ansvar för ditt eget lärande och utveckling i linje med ICA:s behov
Bidra aktivt till ICA:s strategiska förflyttningar och utvecklingsinitiativ
Använda din processkunskap för att möjliggöra effektiv användning av digitala medarbetare och annan ny teknikProfil
Vi söker dig som:
Är strukturerad, noggrann, analytisk och självgående
Har god systemförståelse och mycket god PC-vana
Besitter erfarenhet av masterdatahantering, systemlösningar, processdokumentation eller arbete i projekt
Har intresse för automation och digitalisering
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Snarast
Hanna Bengtson, Manager Data Quality Special, tfn: 0790-625214
Sista dag för ansökan
2026-04-24
Intervjuer sker löpande så du är välkommen att skicka in din ansökan omgående. Vi reserverar oss för att tillsättning av tjänsten kan ske innan sista dagen för ansökan går ut.
Därför ska du välja ICA
Ser du också möjligheterna med digital innovation? Vi tycker att det är bland det bästa som hänt vår bransch. För det gör att vi kan förenkla vardagen för så många människor därute. I nära samarbeten med varandra, för att verkligen kunna maximera allas individuella insatser i varje utmaning vi möter, skapar vi riktig kundnytta. Vi driver den digitala utvecklingen framåt inom våra olika områden. Varje dag.
ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarande
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mejerigatan 1 (visa karta
)
412 76 GÖTEBORG
Kallebäck Jobbnummer
9840893