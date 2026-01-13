Data Engineer Azure Databricks
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två Data Engineers till ett nybildat team med fokus på att maximera värdet av befintlig data. Du kommer att bygga robusta pipelines och användarvänliga dataprodukter på en Azure Databricks-plattform, i nära samarbete med verksamheten för att omvandla affärsbehov till lösningar som gör skillnad.
En viktig del av uppdraget är att etablera arbetssätt och lösningar som över tid kan förvaltas av andra team enligt data mesh-principer.
ArbetsuppgifterBygga och förvalta datapipelines som omvandlar rådata till strukturerade och användarvänliga dataprodukter.
Säkerställa hög datakvalitet, spårbarhet och dokumentation.
Samarbeta med verksamhet, analytiker och data scientists för att förstå behov och ta fram lösningar för rapportering, analys och AI-initiativ.
Bidra till etablering av arbetssätt och best practices för dataprodukter som kan förvaltas av andra team över tid.
Kommunicera och förklara komplexa datalösningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt.
Arbeta nära verksamheten för att förstå affärsfrågor och prioritera utveckling utifrån faktisk nytta.
KravErfarenhet av att bygga pipelines och dataprodukter i Azure Databricks eller liknande molnplattformar.
Förståelse för modellering, granularitet och historik samt hur dessa påverkar analys, rapportering och affärsnytta.
God kommunikativ förmåga samt erfarenhet av att samarbeta i tvärfunktionella team och arbeta nära verksamheten.
MeriterandeErfarenhet av DevOps, CI/CD och data governance.
Tidigare arbete med överlämning av lösningar till andra team.
Intresse för att coacha och stötta andra i datafrågor.
Erfarenhet av att arbeta med analys av kundbeteenden, lönsamhet, risk och operativ effektivitet.Så ansöker du
