Data Engineer
KTH har etablerat Microsoft Fabric som kärnan i sin dataplattform och söker nu två Data Engineers som vill driva utvecklingen vidare.
Är du redo att ta en nyckelroll i KTH:s resa mot smartare och mer datadrivna arbetssätt?Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som Data Engineer hos KTH arbetar du med att utveckla, kvalitetssäkra och förvalta KTH:s centrala analys- och dataplattform i Microsoft Fabric. Du är med och bygger robusta, skalbara datalösningar som möjliggör datadrivet beslutsfattande inom exempelvis ekonomi, HR och utbildning. I rollen ingår att skapa strukturerade dataprodukter, modellera semantiska modeller och stötta verksamheten i att ta steget mot ett mer datadrivet arbetssätt.
I rollen kommer du att:
- Bygga, vidareutveckla och förvalta KTH:s analys- och dataplattform i Microsoft Fabric.
- Utforma och optimera Lakehouse-strukturen enligt medallion-modellen (brons, silver, guld).
- Säkerställa datakvalitet genom rensning, validering, standardisering och deduplicering i varje lager.
- Modellera analysfärdiga dataprodukter i star-schema-design, inkl. mått, KPI:er och semantiska modeller.
- Skapa och optimera Power BI-modeller och rapporter i linje med KTH:s grafiska riktlinjer.
- Utveckla och förbättra transformationer med PySpark-notebooks.
- Bygga skalbara pipelines för data från interna system och externa datakällor.
- Bidra till metadatahantering och långsiktig arkitekturutveckling för en skalbar och framtidssäkrad plattform.
- Arbeta enligt DevOps-metodik med versionshantering av notebooks, SQL-skript och dataprodukter.
- Implementera CI/CD-flöden för Fabric-artefakter via Azure DevOps Pipelines.
Om avdelningen/enheten
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling
Med cirka 150 medarbetare organiserade över fyra specialiserade enheter erbjuder vår IT-avdelning en stödjande och berikande miljö där du kan trivas både professionellt och personligt. Du kommer att tillhöra systemutvecklingsenheten som i dag har omkring 60 medarbetare i roller som systemutvecklare, teamledare, UX-designers, tjänstedesigners och IT-specialister.
Teamet
Du ingår i ett tvärfunktionellt team och samarbetar närmast med projektledning, arkitekter, analytiker och verksamheten i det dagliga planerings- och leveransarbetet.KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant akademisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Aktuell erfarenhet av att designa, implementera och underhålla datalager och metadatadrivna ETL-processer.
- Erfarenhet av och djup förståelse för Microsoft Fabric-komponenter, särskilt Data Pipeline, Notebook, semantiska modeller och lakehouse.
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av Datamodellering.
- Aktuell arbetslivserfarenhet av utveckling i PySpark/Python samt SQL.
- Förmåga att utföra utforskande dataanalys och omsätta dessa till interaktiva dashboards och rapporter med hjälp av t.ex. Power BI.
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift krävs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du arbetar strukturerat och är kvalitetsmedveten, med fokus på hållbara och tillförlitliga lösningar.
Meriterande
- Microsoft Certified: Fabric Data Engineer Associate (DP-700) och/eller Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate (DP-600).
- Erfarenhet av versionshantering (Git) samt CI/CD specifikt mot Microsoft Fabric och Azure DevOps.
- Kunskap om datasäkerhet och regelefterlevnad.
- Erfarenhet av att designa, konsumera och hantera datacentriska API:er så som t.ex. REST och GraphQL.
- Förmåga att översätta affärskrav till tekniska lösningar och från olika verksamhetsområden
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Louise Bosshammar, loubos@kth.se 0703253161 Jobbnummer
9634558