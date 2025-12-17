Dagvattenstrateg inom VA-nät
2025-12-17
Vill du säkerställa rent vatten och en god boendemiljö för alla som lever och vistas i Uppsala kommun? Vill du bidra till vårt samhällsviktiga arbete genom att utveckla vårt dagvattenarbete och bidra till en god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag? Sök då rollen som strateg med fokus på dagvattenfrågor.Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
Som strateg på avdelningen VA-nät arbetar du med långsiktiga planer och strategier för utvecklingen av den allmänna dagvattenhanteringen, med syfte att säkerställa en långsiktig hållbar, säker och kostnadseffektiv dagvattenhantering där rening och fördröjning anpassats efter behov.
I arbetet ingår att upprätta och revidera styrande dokument inom dagvattenområdet och i samarbete med kommunen ta fram åtgärdsplaner för att möjliggöra att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås i våra vattendrag. Du blir ett expertstöd i de investeringsprojekt som genomförs inom avdelningen rörande utformning och dimensionering av nya dagvattenanläggningar samt utveckling av befintliga dammar och magasin.
Du har ett nära samarbete med kommunen rörande planer och lokala åtgärdsprogram som påverkar dagvattenhanteringen och har en roll som kommunens kompetensresurs inom dagvattenområdet. Du arbetar också med avdelningens övriga strateger och modelleringsingenjörer samt med utredningsingenjörer och projektledare.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Ta fram strategier och långsiktiga planer för fortsatt utveckling av den allmänna dagvattenanläggningen
• Delta i planeringen av dagvattenhanteringen inom nya planområden, både internt och tillsammans med kommunen
• Vara bolagets kontaktperson i kommunens arbete med miljökvalitetsnormer för vatten och angränsande frågor inom översiktsplan, vattentjänstplan, lokala åtgärdsprogram och likande planer.
• Att vara expertstöd vid utformning och dimensionering av nya och befintliga dagvattenanläggningar
• Upprätta och vid behov revidera styrande dokument inom dagvattenområdet
• Att vara kommunens kompetensresurs i dagvattenfrågor
• Att bevaka forskning och utveckling samt delta i olika forskningskluster inom ansvarsområdet
• Att leda bolagets interna innovationsarbete inom dagvatten
Du rapporterar till Sektionschef inom Planering nät och ingår i en grupp med två andra strateger samt två ingenjörer som arbetar med hydraulisk modellering av vatten-, spillvatten- och dagvattennätet. Inom sektionen arbetar du även med utredningsingenjörer som arbetar med både exploaterings- och förnyelseprojekt.
Du har din arbetsplats i Uppsala Business Park samt i Librobäck och det finns möjlighet till distansarbete.Kvalifikationer
• Civilingenjör inom mark och vatten eller miljö och vatten eller motsvarande
• Flera års erfarenhet av arbete med VA och dagvattenfrågor
• Tidigare erfarenhet av arbete med miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner för dagvatten.
• Tidigare erfarenhet av arbete med dagvattenanläggningar för rening eller fördröjning.
• Kunskap och erfarenhet inom VA-lagstiftning och samhällsbyggnadsprocessen
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, samt tillämpar dem i din yrkesroll. Vi söker dig med ett stort engagemang och intresse för dagvattenfrågor. För att trivas i rollen tror vi att du har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt men också att du är relationsskapande och har en god samarbetsförmåga, då rollen innebär många interna och externa kontakter.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-21. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Sektionschef Anna Sundén, anna.sunden@uppsalavatten.se
HR-partner Agnes Jansson, agnes.jansson@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Ersättning
