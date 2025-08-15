Däckskiftare till Åkersberga
2025-08-15
Däckskiftare sökes till vår kund i Åkersberga- Få nya möjligheter genom oss!
Inför den kommande däcksäsongen söker Aura Personal flertalet däckskiftare till våra kunder på olika orter runt om i Sverige. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt och gillar att jobba i team.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som däckskiftare kommer du att arbeta i verkstad eller på däckhotell där fokus ligger på att snabbt och säkert skifta däck på personbilar. Du blir en viktig del i ett säsongsteam som ser till att kunderna får sina däck bytta i tid - med kvalitet och service i fokus.Dina arbetsuppgifter
• Skifte av sommar-/vinterdäck
• Lyft och montering av hjul
• Kontroll av lufttryck och däckens skick
• Däcktvätt och förvaring
• Hantering av däck i lager/däckhotell
Vi söker dig som
• Har ett högt arbetstempo och är fysiskt uthållig
• Gillar att jobba med händerna och har ett praktiskt handlag
• Är noggrann och ansvarsfull
• Trivs med att arbeta i team
• Behärskar svenska i tal
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av däckskifte
• Fordonsteknisk utbildning eller verkstadsvana
• B-körkort
• Truckkort
Vad vi erbjuder
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Vi på Aura Personal erbjuder även en utbildning där du kommer få lära dig grundläggande kring arbetet i verkstaden.
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
