Däckskiftare sökes i Vasastan

Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Stockholm
2025-10-02


Däckgruppen Vasastan söker nya medarbetare till vår verkstad inför säsongen.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill börja jobba i oktober och november, under högsäsongen
Möjlighet till att styra arbetstider är goda.
Möjlighet till vidareanställning finns.
Lön: enl. ök
OB-helger 50%
Däckgruppen Vasastan öppettider:
Vardagar 07-19
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Andrea

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: rekrytering@dackgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör/Däckskiftare".

Arbetsgivare
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Surbrunnsgatan 50 (visa karta)
113 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
Däckgruppen Vasastan

Jobbnummer
9538303

