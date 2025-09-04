Däckmontörer till Werksta Mölnlycke
2025-09-04
Werksta Mölnlycke är en auktoriserad servicepartner för Audi, Seat, Volkswagen, Volkswagen transport, Cupra och Skoda som innehar verkstad, skadeverkstad samt däckverkstad, vi är branschgodkänd allbilsverkstad och är etablerade i Mölnlycke mellan Göteborg och Borås.
Vi söker nu flera däckmontörer till den kommande vintersäsongen 2025
Huvudsakliga arbetsuppgifter Skifte av hjul
Montering av däck på fälg samt balansering
Hämtning och lämning av hjul i vårt däckhotell
Laga punkteringar
Tvätt av hjul
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har erfarenhet sedan tidigare som däckmontör, är engagerad, ansvarstagande och gillar att arbeta fysiskt med hela kroppen då det förekommer en del tunga moment. Du behärskar svenska i tal och skrift, har god datavana och tycker det är kul att träffa kunder. Att du har B-körkort är självklart.
Anställningsform
Säsongsanställning mellan 13/10 - 28/11, med möjlighet till förlängning. Är du duktig, positiv och visar framfötterna genom ett gott arbete så kan möjligheten finnas att fortsätta jobba även efter högsäsongen.
Är du noggrann, engagerad och gillar att arbeta praktiskt med fordon? Werksta Mölnlycke söker nya däckmontörer till vårt team! Hos oss får du arbeta i en modern verkstadskedja med fokus på kvalitet, säkerhet och förstklassig kundservice. Vi värdesätter arbetsglädje, samarbete och möjligheten för alla att utvecklas vidare tillsammans med kollegor som delar ditt intresse för fordonsbranschen.
Därför ska du arbeta som däckmontör hos Werksta Mölnlycke Marknadsmässig lön och trygg anställning med kollektivavtal
En modern och säker arbetsmiljö med branschens senaste utrustning
Löpande utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Starkt fokus på arbetsglädje, samarbete och jämställdhet
Friskvårdsbidrag samt andra förmåner
Ansökan - Däckmontör till Werksta MölnlyckeSkicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om rollen är du välkommen att kontakta platschef Linn Stenholm 0738- 49 02 88. Läs mer om oss och dina framtida utvecklingsmöjligheter på vår karriärsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Linn Stenholm linn.stenholm@werksta.se Jobbnummer
9493042