Däckmontörer
2026-03-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Är du en person som trivs med verktyg i handen, gillar att ta i och har ett öga för service? Då har vi det perfekta säsongsjobbet för dig!
Vi söker nu flera däckmontörer för ett spännande och fartfyllt uppdrag inför kommande vårsäsong hos vår kund i Kungsbacka-området. Här får du chansen att jobba i ett sammansvetsat team där ingen dag än den andra lik! I rollen som däckmontör servar du kunder, skiftar däck och utför lättare däckreparationer. Hos vår kund tvättas och förvaras också däck inför kommande säsong - därför ingår även truckkörning som en del av dina arbetsuppgifter. Det är ett fysiskt arbete som passar dig som gillar att vara aktiv under dagen.
Start: Slutet av februari. Ansök redan idag, urval sker löpande!
Ort: Kungsbacka-området
Omfattning: Heltid, mån-fre 08.00-17.00 (från slutet av februari till början på april)
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag som varar under våren 2026

Publiceringsdatum: 2026-03-02

Profil
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• B-körkort (manuellt)
• God fysik
• Truckkort A-B
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av däckskifte eller arbete i verkstad
Vi söker dig som gillar att jobba med kroppen, har ett praktiskt handlag och trivs i en fartfylld arbetsmiljö. Personlig lämplighet är viktigt för oss - vi söker dig som bidrar med rätt inställning, energi och arbetsglädje till teamet! Du har lätt för att samarbeta, är social och positiv i mötet med både kunder och kollegor, och tar gärna egna initiativ när det behövs.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som är anslutna till Almega och verksamma i Västsverige. Vi erbjuder dig en trygg anställning hos oss med schyssta villkor och kollektivavtal.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2056". Omfattning
Arbetsgivare: LN Personal AB (org.nr 556646-3591)
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Kontakt: Julia Thornander julia@lnpersonal.se
9772433