Däckmontör

Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Täby
2025-09-22


Svenska Däckgruppen i Stockholm söker nya skickliga medarbetare till våra SJU verkstäder i Stockholm.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill arbeta för ett av marknadens ledande och snabbast växande däckföretag.
Tillträde 6:e oktober i Täby
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Fredrik & David

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: rekrytering@dackgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör!!!".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Enhagsvägen 11 (visa karta)
187 40  TÄBY

Arbetsplats
Däckgruppen Täby

Kontakt
VD
Fredrik Agrell
fredrik.agrell@dackgruppen.se
08-121 448 00, 46707222920

Jobbnummer
9520444

