Däckmontör
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Täby Visa alla montörsjobb i Täby
2025-09-22
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Däckgruppen i Stockholm AB i Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Svenska Däckgruppen i Stockholm söker nya skickliga medarbetare till våra SJU verkstäder i Stockholm.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill arbeta för ett av marknadens ledande och snabbast växande däckföretag.
Tillträde 6:e oktober i Täby
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Fredrik & David Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: rekrytering@dackgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör!!!". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Däckgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Enhagsvägen 11 (visa karta
)
187 40 TÄBY Arbetsplats
Däckgruppen Täby Kontakt
VD
Fredrik Agrell fredrik.agrell@dackgruppen.se 08-121 448 00, 46707222920 Jobbnummer
9520444