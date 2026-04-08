Cykelmekaniker
2026-04-08
Om jobbet
Är du kunnig och har ett stort intresse om cyklar?
Vill du bli en del av ett företag med lång historia? Då är du kanske rätt person för oss!
HM Cykelservice är ett familjeföretag med fokus på cykelreparation, underhåll och försäljning av nya och begagnade cyklar.
Just nu söker vi en cykelmekaniker omgående till vår cykelbutik i malmö
Observera på grund av högtryck tar vi inga ansökningar i butiken. Alla ansökningar skickas via mejl!Dina arbetsuppgifter
Reparation och underhåll av cyklar
Montering av nya cyklar
Diagnostisering och felsökning av bosch, shimano, bafang samt ananda
Rådgivning till kunder om cyklar och tillbehör
Vi söker dig som
Har erfarenhet av cykelreparationer
Är noggrann och lösningsfokuserad
Brinner för cyklar och kundservice
Kan arbeta självständigt och trivs i ett mindre team
God i svenska och engelska i både tal och skrift.
B-kört krävs då vi levererar samt hämtar upp cyklar för service
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: info.hmcykelservice@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HM Cykelservice HB
Lundavägen 75 (visa karta
)
212 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843402