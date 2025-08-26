Custumer Service
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I denna varierade och centrala roll blir du en nyckelperson som samordnar och hanterar ärenden via mejl. Du kommer att besvara frågor om allt från orderstatus till leveranser, lösa problem och agera länk mellan kunder, kollegor och externa partners. Arbetet innefattar även administration i CRM-system, där ditt fokus alltid är att leverera förstklassig och professionell service.
För att lyckas och trivas i rollen är du en utpräglad lagspelare med en genuin passion för service och kommunikation. Du är en stabil och driven person som agerar professionellt i alla lägen, ser lösningar istället för problem och hanterar ett högt tempo med ett konstruktivt lugn. Vidare är du initiativtagande och känner dig trygg med att snabbt lära dig nya system.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av kundservice, handläggning eller administration. Har du vana vid CRM-system är det mycket meriterande, men vi värdesätter din positiva inställning och din vilja att hjälpa till allra högst.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten av ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår hemsida: www.randstad.se.
senast 2025-08-29. Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Hantera inkommande kundärenden
Dokumentera och administrera ärenden i företagets CRM-system och andra interna system
Agera som en central kontaktpunkt och slussa information mellan kunder, interna avdelningar och externa samarbetspartners
Säkerställa en hög servicenivå och ett positivt bemötande i all kommunikationKvalifikationer
Några års erfarenhet av att arbeta i kundtjänst eller med administration
Vana att hantera och navigera i ärendesystem och Office paketet
Tala och skriva obehindrat på svenska och engelskaErfarenheter
Kundtjänst
Kundprocesser
Professionell kundserviceOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Kontakt
Amanda Lindström amanda.lindstrom@randstad.se +46703281977 Jobbnummer
9477241