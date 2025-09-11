Customer Success Agent
Customer Success Agent!
Är du serviceinriktad och älskar utmaningar?
Vår kund söker en engagerad kundtjänstmedarbetare med erfarenhet av att erbjuda fantastisk service och enastående kundbemötande.
Vår kund har en tjänst som hjälper mäklares kunder att genomföra sina flyttar enkelt och prisvärt. De erbjuder en helhetslösning för att göra flyttprocessen så smidig och stressfri som möjligt. Här kan kunderna boka flyttjänster, hantera avtal, och få hjälp med allt administrativt som kommer med flytten.
Med ett starkt nätverk av leverantörer och kundfokuserad service har de hjälpt över 130 000 flyttare sedan starten 2020.
Vi söker dig som har ett stort intresse för service och vill ha nya utmaningar.
Här står kundnöjdhet alltid i fokus. Vi letar därför efter någon som brinner för att leverera fantastisk service - även de dagar när tiden är knapp.
Du behöver vara en skicklig kommunikatör på både svenska och engelska, du anpassar dig enkelt till olika kunders behov, och är tekniskt kunnig när det kommer till system såsom olika affärs- och CRM-system.
Vi söker dig som:
Är pålitlig, nyfiken och engagerad
Har dokumenterad erfarenhet från kundtjänst
Kommunicerar flytande på svenska och engelska
Är strukturerad, lösningsorienterad och självgående
Behåller lugnet och levererar även under press
Meriterande om du har erfarenhet av ekonomi (fakturafrågor m.m.)
Administrera och svara på frågor om avtal och avtalshantering vid flytt
Hantera och lösa kundreklamationer på ett professionellt och effektivt sätt
Upprätthålla regelbunden kontakt med leverantörer och samarbetspartners
Svara på allmänna kundfrågor via telefon, e-post och våra övriga digitala kanaler
Följa upp och säkerställa kundnöjdhet efter avslutade flyttar
Arbeta proaktivt med att förbättra interna processer och kundupplevelser
Du kan förvänta dig:
En dynamisk och utmanande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utvecklas i ett snabbväxande företag med stort kundfokus
Stöttning från ett engagerat team och utrymme att ta egna initiativ
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Chans att göra skillnad i kundernas liv genom att skapa en smidig och stressfri flyttupplevelseSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via länken eller direkt till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: work@talentpartner.se
