Customer Service Manager (75 %) - Eskilstuna
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Chefsjobb / Eskilstuna Visa alla chefsjobb i Eskilstuna
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
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, Strängnäs
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eller i hela Sverige
Om MiJob
MiJob är din expert inom rekrytering, bemanning och jobbcoachning. Vi strävar efter att revolutionera branschen genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar trygghet för både våra kunder och konsulter. Vårt mål är att leverera högkvalitativa tjänster som matchar rätt kompetens med rätt uppdrag, samtidigt som vi stödjer våra konsulter genom hela anställningsprocessen.
Våra värderingar
Trygghet – Vi skapar en trygg arbetsmiljö för våra kunder, konsulter och medarbetare genom noggrant utvalda processer och personlig uppföljning.
Stolthet – Vi är stolta över vårt arbete och strävar efter att våra medarbetare också ska känna sig stolta över att vara en del av MiJob.
Flexibilitet – Vårt arbetssätt är flexibelt och anpassas efter varje kunds unika behov och krav för att säkerställa bästa resultat.
Kompetens – Genom att noggrant matcha rätt person med rätt jobb och kund, säkerställer vi att alla parter får den expertis de behöver för att lyckas.
MiJob grundades 2021 med ambitionen att erbjuda innovativa och effektiva rekryterings-, bemannings- och jobbcoachningstjänster till företag och organisationer. Vårt engagemang för kvalitet och vår personliga touch gör oss till en pålitlig partner för alla dina bemannings- och rekryteringsbehov.
Välkommen till MiJob – vi hjälper dig att nå dina mål
Customer Service Manager(75 %) – Eskilstuna
MiJob söker nu en Customer Service Manager för kunds räkning.
Vill du leda en verksamhet där kundupplevelsen är avgörande för framgång? Är du en engagerad ledare som drivs av att utveckla människor, processer och kundrelationer? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen
Som Customer Service Manager ansvarar du för att leda och utveckla kundservicefunktionen med fokus på hög kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet. Du har personalansvar för teamet och arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa att kunderna får en förstklassig upplevelse genom hela kundresan.
Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen där du blir en viktig röst för kunden och driver förbättringar baserade på kundinsikter och data.
Tjänsten är en deltidsanställning på 75 %, vilket passar dig som söker en flexibel ledarroll där du får möjlighet att göra stor skillnad i verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla kundserviceteamet
Säkerställa hög servicegrad och kundnöjdhet
Utveckla processer, rutiner och arbetssätt inom kundservice
Identifiera och analysera kundinsikter samt omsätta dessa till förbättringsåtgärder
Följa upp nyckeltal, kvalitet och processefterlevnad
Driva förbättringsinitiativ tillsammans med andra avdelningar
Säkerställa effektiva arbetssätt inom multikanalsupport
Bidra till verksamhetens övergripande utveckling genom ett starkt kundperspektiv
Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet av kundservice, support eller kundupplevelse i ledande befattning
Har dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla team
Har god förståelse för kundresor, kundupplevelse och serviceutveckling
Är van att arbeta datadrivet och fatta beslut baserat på analyser och nyckeltal
Har erfarenhet av att samverka med flera olika funktioner inom en organisation
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från e-handel, nordiska marknader eller arbete med moderna CX- och CRM-system.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som kombinerar ett starkt affärstänk med ett genuint engagemang för människor.
Du är:
En trygg och inspirerande ledare
Analytisk och lösningsorienterad
Kundfokuserad och affärsmässig
Strukturerad och resultatinriktad
Kommunikativ och relationsskapande
Drivande med förmåga att få saker att hända
Vi erbjuder
Du får en nyckelroll i en framåtlutad organisation där kundupplevelsen står högt på agendan. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa långsiktiga resultat tillsammans med ett engagerat team.
Placering
Eskilstuna
Omfattning
75 %Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.mijob.se/
631 41 ESKILSTUNA Kontakt
Platschef
Felix Wall felix@mijob.se +46720770263 Jobbnummer
10018700