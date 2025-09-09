Coop Mitt - Marknads- och kommunikationsansvarig
COOP MITT
Coop Mitt är en konsumentförening som ägs av 431 141 medlemmar. varav 86 förtroendevalda. Vi driver detaljhandel i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland, Västmanland och Örebro län. Ca 2500 medarbetare säljer varor för ca 5 miljarder kronor i 92 butiker från Hassela i norr till Askersund i söder, Öregrund i öster till Idre i väster.https://www.coopmitt.se
COOP
Det finns cirka 800 Coop-butiker från Katterjåkk i norr till Smygehamn i söder, som ägs av 3,7 miljoner medlemmar. Genom sitt personliga engagemang och sina inköp lägger de grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.
Coop ska erbjuda konsumenten prisvärda varor, ett hållbart attraktivt sortiment och tydliga butiksformat som utstrålar matglädje. Hållbarhet är en del av vårt DNA och vår affär. Coops hållbarhetspolicy, hållbarhetsstrategi och målsättningar styr vårt arbete. Coops vision är att vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. Det innebär bland annat att vi ska befinna oss i framkant med vårt miljö-och hållbarhetsarbete.
Vi söker nu en Marknads- och kommunikationsansvarig som vill bidra till att utveckla vår marknadsföring och kommunikation. Här får du en bred och varierad roll i ett team som jobbar tvärfunktionellt med kunden, butiken och varumärket i fokus. Tjänsten är ett långtidsvikariat på ca 12 månader.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat
• Planera, samordna och genomföra marknadsföringsaktiviteter
• Ansvara för beställning av bland annat annonsmaterial från extern produktionsbyrå
• Ansvara för intern och extern kommunikation, med fokus på genomförande i butik
• Skapa och publicera innehåll i sociala medier samt säkerställa en konsekvent och engagerande tonalitet
Kvalifikationer
Vi söker dig som är social, strukturerad och trivs i en miljö med flera parallella processer i gång samtidigt och med många kontaktytor. Du är självgående och kan prioritera och driva processer framåt. Du gillar variation och utmaningar, är kommunikativ och resultatorienterad med förmåga att se helheten. Dagligvaruhandeln är snabb och dynamisk vilket passar dig som har ett naturligt högt arbetstempo och agerar direkt. Har du erfarenhet från en liknande roll inom branschen så är det ett plus.
Vi tror att du har följande erfarenheter och förmågor:
• Några års erfarenhet av likvärdigt arbete från marknadsavdelning eller byrå
• God förmåga att prioritera, organisera och jobba tvärfunktionellt
• Kunskap och erfarenhet av olika medie- och kommunikationskanaler, inkluderat sociala medier
• Flytande svenska i tal och skrift med mycket god språkkänsla
• Analytisk förmåga att se till helheten och förståelse för affärsprocesser
• Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande
• Meriterande: Erfarenhet av arbete med sociala medier/digital marknadsföring
• Meriterande: Tidigare erfarenhet från liknande roll inom dagligvaruhandel
Placeringsort:
Gävle, alternativt hybridlösning för rätt kandidat.
Anställning/start:
Långtidsvikariat på ca 12 månader med start enligt överenskommelse, men senast december 2025.
Infinity är framgångsrika i att rekrytera spetskompetens till kulturellt starka företag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer information, vänligen kontakta Emil Nilsson, Infinity, tel. +46 705591192 eller Mårten Näsvall, Infinity på e-post: marten.nasvall@infinityhr.se
