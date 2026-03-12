COO till SpoBik
Därför är du viktig
SpoBik - Nordens största aktör inom cykel och en del av WeSports Group - står inför nästa steg i sin tillväxtresa. För att leda och utveckla cykelaffären framåt söker vi nu en affärsdriven och operativt stark COO som tar helhetsansvar för området.
Vi behöver dig som kombinerar strategisk höjd med ett starkt genomförandefokus. Du ser till att struktur, lönsamhet och tillväxt går hand i hand - och skapar de bästa förutsättningarna för både team, affär och kund.
Som COO hos SpoBik kliver du in i en nyckelroll med stor påverkan, där du leder Nordens största cykelsatsning mot nästa nivå. Din erfarenhet, ditt driv och din förmåga att navigera i en miljö med hög förändringstakt blir avgörande för vår fortsatta framgång.
Det här är SpoBik
SpoBik är Nordens ledande specialist inom cykel och har genom fokus på onlinehandel, kombinerat med butiker på utvalda orter, gjort det enklare för alla typer av kunder att hitta rätt cykel. Vi samlar några av Nordens mest kända varumärken inom cykelhandel i form av Cykelkraft, Cykloteket, Bikester, såväl som våra egna produktvarumärken Kronan, MADE och VOID.
Majoriteten av personalen har varit verksamma i branschen under lång tid och med en expertis samt en vilja att tävla har företaget vuxit mycket snabbt under god lönsamhet - med målet att nå en miljard inom en snar framtid. Ambitionsnivån är hög och vi siktar under kommande år mot fortsatt snabb tillväxt under ökande lönsamhet. Vi är aktiva på samtliga nordiska marknader. Huvudkontor och lager är beläget i Jönköping.
WeSports Group
Spobik ingår i WS WeSports Group som är en nordisk bolagsgrupp inom sportutrustning, med marknadsledande positioner inom de mest attraktiva sportkategorierna som exempelvis cykel, fitness, löpning, hockey, innebandy, skidor, golf och outdoor.
WeSports Group äger och utvecklar starka produktvarumärken, kunddestinationer och distributörer med fokus på att erbjuda högkvalitativ utrustning för såväl elitidrottare som den aktive entusiasten. Koncernens modell gör det möjligt för respektive bolag att verka självständigt inom en decentraliserad struktur, samtidigt som de drar nytta av gemensam infrastruktur och strategiskt stöd. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn WSG) med en omsättning på cirka 2,8 miljarder.
Fokus i din roll
Du är ledaren som både kan sätta riktningen och omsätta planen i konkret handling. Du bygger en stabil grund genom tydliga arbetssätt och utvecklar affären med fokus på lönsam tillväxt.
Du driver utvecklingen inom e-handel och ser till att både affären och kundupplevelsen optimeras - från konvertering på webb till hur vi använder AI för att bli ännu mer effektiva. Genom uppföljning av KPI:er fattar du beslut kring marknadsföring, investeringar och affärdrivande prioriteringar.
Rollen innebär också att leda och utveckla nyckelpersoner, utveckla vår vinnande organisationsstruktur och fortsätta bygga på vår starka kultur av ansvar, driv och samarbete. Inköp och inventory management är ett nyckelområde där du håller balansen mellan tillväxt och kapitalbindning.
Du arbetar nära systerbolag inom WeSports Group och bidrar till gemensamma utvecklingsinitiativ. Med en stark strategisk och analytisk förmåga skapar du insikter, prioriterar rätt och får saker att hända - alltid med kunden och affären i fokus.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god bild om vad du har med dig sedan tidigare:
Affärsmannaskap i kombination med en stark strategisk analysförmåga.
Vana att arbeta i organisationer med hög förändringstakt och tillväxt.
Trygg och van ledare med dokumenterad erfarenhet av att bygga organisationer och driva affär med fullt P&L-ansvar.
Relevant högskoleutbildning alternativ motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet inom e-handel och/eller retail är meriterande.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Du har fart i steget, skärpa i blicken och ett starkt driv att ta idéer hela vägen i mål. Du är självmotiverad, gillar tempo och trivs bäst när du får vara mitt i händelsernas centrum.
Du ser möjligheter överallt, gillar att tävla (inte nödvändigtvis på cykel - men det skadar inte!), och du har en stark vilja att göra skillnad. Du samarbetar tätt med andra, men är också trygg i att ta egna initiativ och fatta beslut när det behövs.
Här kommer du till din rätt om du gillar att ta ansvar, sätta struktur, skapa resultat och samtidigt ha kul på vägen. Du har affärsdriv, ett öga för lönsamhet och vågar ställa krav - både på dig själv och din omgivning.
Låter det som du? Då hoppas vi att du är redo att hoppa upp i sadeln och vara med och leda Nordens största cykelsatsning framåt!
Bra att veta
Placeringsort Jönköping.
Tillsvidareanställning.
Du rapporterar till vd.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
