Controller till Vinnova i Stockholm
2026-03-17
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Myndigheten har ca 200 medarbetare på deras kontor i Stockholm och Bryssel. Arbetsgivare: Novare Bemanning AB
Är du controller med erfarenhet av EU-projekt? Vill du bidra med din kunskap på en spännande innovationsmyndighet? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter en controller till Vinnova i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en administratör till controller till innovationsmyndigheten Vinnova i Stockholm.
Som controller kommer du bland annat att arbeta med att säkerställa korrekt och effektiv redovisning och rapportering av EU:s partnerskapsprogram, framför allt projekt inom metaller och mineraler.
Du kommer att arbeta nära projektledare och andra interna funktioner för att följa upp, rapportera och kvalitetssäkra ekonomin i våra EU-finansierade insatser. Även arbete med ekonomisk uppföljning, projektredovisning, samverkan, revisioner och granskningar ingår i rollen. Som controller kan du även hålla i utbildningar och informationsmöten tillsammans med andra kollegor i EU-projekten vid behov.
Till denna rollen söker vi dig som har lätt för att samarbeta med andra. Du arbetar strukturerat och noggrant och har en god känsla för service.
Krav för tjänsten
Relevant akademisk utbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som controller
Minst ett (1) års erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till EU-projekt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att hålla i presentationer.
Meriterande krav för tjänsten
Erfarenhet av Unit4 ERP
Minst två års erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till EU-projekt.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår i ca 2 år, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos kunden i Stockholm, möjlighet till viss distansarbete finns.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-03-25.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
