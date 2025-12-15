Controller till Tekniska museet
2025-12-15
Controller till Tekniska museet
Nu söker vi en affärsdriven och analytisk Controller som vill vara med och utveckla Tekniska museets ekonomistyrning. I denna roll blir du en nyckelperson som följer upp och analyserar museets projekt och verksamheter och säkerställer att vi når våra mål på både kort och lång sikt. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt, nära verksamheten, i en miljö där kultur och innovation möts.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I rollen som Controller kommer du att:
Följa upp, analysera och rapportera ekonomiskt resultat för både löpande verksamhet och projekt.
Arbeta aktivt med budget, prognoser och ekonomiska kalkyler samt genomföra resultat- och kostnadsuppföljning för att säkerställa god kontroll över museets ekonomi.
Ta fram finansiella analyser och underlag som stöd för ledning och verksamhetschefer vid strategiska beslut.
Stötta organisationens avdelningar i att förstå och förbättra sina ekonomiska resultat, exempelvis genom att tydliggöra nyckeltal och kostnadsdrivare.
Samarbeta tätt med redovisningsansvarig, ekonomiassistent och ekonomichef för att säkerställa korrekta bokslut, rapporter och en effektiv ekonomiprocess.
Bidra både operativt (tex genom daglig kostnadskontroll och uppföljning) och strategiskt (tex genom långsiktiga analyser och affärsplanering) i ekonomienheten.Profil
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande.
Flerårig erfarenhet som controller, redovisningsekonom eller i liknande roll där du arbetat med budgetering, uppföljning och analys.
Stark analytisk förmåga och ett öga för både detaljer och helhet - du kan växla mellan operativt och strategiskt arbete.
God kommunikativ förmåga och pedagogisk talang att förklara ekonomiska samband för kollegor utan ekonomibakgrund.
Mycket goda kunskaper i Excel och affärssystem samt vana att hantera och analysera data.
Erfarenhet från kultursektorn, besöksnäringen, tjänstesektorn eller projektbaserad verksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
Hos Tekniska museet får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där kultur och innovation möts. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans strävar efter att sprida kunskap och väcka nyfikenhet kring teknik, vetenskap och samhälle. Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar, där dina insatser får direkt betydelse för museets fortsatta framgång.
Om Tekniska
I 100 år har Tekniska museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar. Vi är Sveriges tekniska museum, ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar 400 000 besökare årligen. Vi är också en mobil verksamhet som turnerar ut i landet och har två filialer - The Cell i Hagastan och Tekniska i Tensta.
Vi skapar upplevelser där barn och vuxna engageras i att bygga den värld de vill leva i. Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid och stolt vinnare av Årets museum 2025.
Anställningens omfattning
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning på sex månader.
Löneform: Månadslön.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till rekrytering_ekonomi@tekniskamuseet.se
senast den 2026-01-16. Märk ansökan med "Controller Tekniska museet". Vi önskar kontaktuppgifter till två referenser.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy på vår hemsida.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: rekrytering_ekonomi@tekniskamuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tekniska Museet
, https://www.tekniskamuseet.se/
Museivägen 7 (visa karta
)
115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Tekniska Museet Jobbnummer
9645842