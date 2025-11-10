Controller till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
2025-11-10
Vill du vara med och bidra till TLV:s vision mesta möjliga hälsa för skattepengarna? Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som också känner ett stort engagemang för vårt uppdrag. Vi sitter i ljusa, fina lokaler på Kungsholmen i Stockholm, tio minuters promenad från Stockholms central. Kom och arbeta med oss!Vill du utvecklas inom ekonomi och samtidigt bidra till samhällsnytta? Vi söker nu en engagerad och noggrann controller som vill vara med och stötta vår verksamhet i en bred och varierad roll.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som controller hos oss kommer du ha en varierad roll där du arbetar med både ekonomisk uppföljning och verksamhetsstyrning. Du kommer att hjälpa till att utveckla och stödja verksamheten genom att ha hand om och ansvara för uppgifter som rör ekonomihantering, samt samordna projekt och arbeta med förbättring.
Tjänsten är placerade på vår Ekonomienhet som har ytterligare en controller, samordnare och upphandlare. Enheten är en del av avdelningen för verksamhetsstöd som består av cirka 30 medarbetare inom olika professioner såsom HR, IT och kommunikation. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling samt flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete.
Exempel på arbetsområden:
• Ekonomiadministration kopplat till e-handel, projektuppföljning, inventarier och bidra till god ordning i ekonomihanteringen.
• Stöd till verksamheten i prognos- och budgetarbetet.
• Samordning och stöd i avdelningens- utvecklings- och digitaliseringsarbete. Det inkluderar att delta i upphandlingar av ekonomiadministrativa stödsystem samt att medverka i initiativ kring automatisering och AI-lösningar för att effektivisera ekonomiprocesser.
• Sammanställning, analys och framtagande av texter och finansiella rapporter.
• Bidra till utveckling och uppdatering av interna styrande dokument och rutiner inom exempelvis redovisning, representation och projekthantering.
• Hantering av vissa administrativa uppgifter, som är viktiga för att verksamheten ska fungera smidigt.
Vi söker dig som är i början av din karriär inom ekonomi och som vill utvecklas i en roll med många olika arbetsuppgifter. Du har ett intresse för både ekonomiska frågor och för att följa upp och utveckla verksamheten. Du är noggrann, analytisk och ett intresse för både ekonomiska frågor och verksamhetsutveckling
Du har en god förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är strukturerad och har lätt för att organisera ditt arbete så att du kan hantera flera uppgifter samtidigt. Vi värdesätter ett gott och prestigelöst samarbete där vi är lyhörda, stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap.
Vi söker dig som har
• Har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Är van vid att arbeta i ekonomiadministrativa stödsystem och lätt att sätt dig in i nya digitala verktyg och arbetssätt.
• Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel, Word och PowerPoint.
• Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med automatisering eller AI-stöd i ekonomiarbetet för att effektivisera uppföljning, analys och rapportering.
• Erfarenhet av att skriva eller uppdatera interna styrdokument, policys eller rutiner.
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, på heltid, som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Välkommen med din ansökan märkt med diarienummer 4032/2025 senast den 30 november 2025.
Vi jobbar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen består av en telefonavstämning, digital intervju samt en uppföljande intervju inklusive ett arbetsprov på vårt kontor. Vi använder oss av urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen så du bifogar inte något personligt brev utan endast ditt CV som ska vara på svenska.
På TLV utgår vi från att varje människa är unik och vi verkar tillsammans för mångfald och inkludering samt en jämlik och jämställd arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Om TLV
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Vi erbjuder en attraktiv och inkluderande arbetsplats som är fri från diskriminering där du får möjlighet att utvecklas och kan kombinera yrkes- och privatliv, bland annat genom möjligheten att jobba på distans upp till två dagar i veckan. Vi sitter i fräscha, aktivitetsbaserade lokaler som erbjuder olika typer av arbetsplatser och mötesrum anpassade utifrån den typ av arbete som ska utföras. Ersättning
