Controller till statlig myndighet i Stockholm
2026-01-28
Har du kunskap av att genomföra ekonomiska utredningar, uppföljningar och analyser? Vill du bidra med att sammanställa rapporter och ekonomisk information och samtidigt arbeta med redovisningsfrågor på myndighet i Stockholm? Då har vi rätt möjlighet för dig!
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete då vi bland annat erbjuder dig karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Det betyder att vi ständigt får in tjänster från myndigheter där de söker skickliga Controllers, precis som i detta fall. Som medarbetare på myndigheten kommer du att både ge och få värdefull kunskap inom organisationen och bidra till samhället i stort. Vi finns här för att tillsammans med dig, skapa bästa möjliga förutsättningar till att just din ansökan möter kravet på efterfrågan från våra myndigheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Rådgivning och stöd i budgetering vid ansökningar om finansiering.
• Löpande projektredovisning och ekonomisk uppföljning av projekt.
• Rapportering till finansiärer i enlighet med avtal.
• Genomföra månad- tertial- och årsbokslut enligt uppsatta tidsplaner och riktlinjer.
Krav för tjänsten
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomförd utbildning inom aktuellt område
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg ex. qlikview eller insikt
• Kunskaper i ekonomisystem unit4 agresso
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som skrift.
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Erfarenhet av ekonomiarbete kopplat till forskningsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Erfarenhet av att ha arbetat med budget och prognosuppföljning för bidragsfinansierade projekt vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Arbetat med EU-finansierade projekt inklusive rapportering vid statlig myndighet, universitet eller annan forskningsmiljö
• Erfarenhet av rapportering till finansiärer i enlighet med avtal
• Erfarenhet av att ha arbetat i HR-systemet HR-plus Visma
• Kunna lämna två referenser från 3 senaste åren på liknande uppdrag
Uppdraget är på 100% och avser perioden 1 februari eller så fort som möjligt fram tills 31 oktober 2026 på myndigheten i centrala Stockholm. Uppdraget kan komma att förlängas.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är måndag 2/2-2026.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta mig på olivia.campbell@novare.se
. Vi ses fram emot din ansökan!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
