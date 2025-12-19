Controller till Statlig myndighet i Stockholm
2025-12-19
Vi söker nu en Controllers till en statlig myndighet i Stockholm. Myndighetens grupp för externa projekt behöver förstärkning och avlastning, vilket ligger till grund för det aktuella behovet. I rollen kommer du att bidra med styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet kopplat till dessa projekt. Arbetet innefattar även hantering av finansiärer, uppfyllande av rapporteringskrav samt löpande uppföljning av projektbudgetar.
Du ingår i ett team som består av 16 Controllers varav 9 arbetar med extert finansierade projekt. Det finns även en samordnare för guppen samt en Gruppchef.
Myndigheten bedriver säkerhetsklassad verksamhet vilket innebär att en bakgrundskontroll med efterföljande säkerhetsintervju kommer genomföras med slutkandidat.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett heltidsuppdrag som konsult med start så snart som möjligt efter säkerhetsprövning är avslutad. Uppdraget beräknas inledningsvis pågå i sex (6) månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare 6 + 6 månader. Det innebär att den totala uppdragslängden kan sträcka sig till och med den 30 juni 2027.
Arbetet sker på plats i myndighetens lokaler i Stockholm.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Genomgått utbildning inom aktuellt område
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som controller inom ekonomiområdet och ha erfarenhet av budgetering, uppföljning, rapportering och analys, externt finansierade projekt, inklusive hantering av finansiärer, rapporteringskrav och uppföljning av projektbudgetar.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
• Lämna in minst ett referensuppdrag i form av dokumenterad erfarenhet av uppdrag eller projekt som är jämförbara med detta uppdrag, inklusive styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
För att lyckas i rollen som Controller tror vi att du är en person som är kommunikativ och har förmåga att uttrycka dig tydligt samt anpassa din kommunikation efter mottagare. Du är analytisk och har lätt för att bearbeta och tolka information för att kunna dra välgrundade slutsatser. Vidare är du lyhörd och har förmågan att ta till dig synpunkter och anpassa arbetet utifrån myndighetens behov. Du är prestigelös, samarbetar väl med andra och sätter uppdragets mål framför egna intressen. Dessutom är du serviceinriktad, proaktiv och lösningsfokuserad, med en stark vilja att stötta myndigheten på bästa sätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-01-02
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
