Controller till statlig myndighet i Stockholm
2025-10-13
Är du controller med intresse av statligt arbete? Har du erfarenhet inom styrning, uppföljning och analys? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som controller på en samhällsviktig myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter två stycken controllers till en myndighet i Stockholm.
Som controller på myndigheten kommer du att bli en del av myndighetens grupp för extern finansierade projekt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet kopplat till dessa projekt.
Till denna roll söker vi dig som är kommunikativ och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med andra och har en god känsla för service.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Krav för tjänsten
relevant utbildning
dokumenterad kompetens inom styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet
dokumenterad erfarenhet av uppdrag eller projekt som är jämförbara med detta uppdrag, inklusive styrning, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet
arbetslivserfarenhet som controller inom ekonomiområdet och ha erfarenhet av budgetering, uppföljning, rapportering och analys, externt finansierade projekt, inklusive hantering av finansiärer, rapporteringskrav och uppföljning av projektbudgetar
kunna lämna en referens på ett tidigare likande uppdrag (från de senaste 24 månaderna).
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med planerad start den 2/1-2026 och pågår i ca 6 månader, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm, begränsade möjligheter till distansarbete.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-10-27. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
