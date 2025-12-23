Controller till socialkontorets ekonomienhet
Socialkontoret i Norrköpings kommun är en plats där vi varje dag gör skillnad för människor. Vi söker nu en controller som vill bidra till socialkontorets kvalitetsarbete!
Vilka är vi?
Socialkontoret är en engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter.
Tillsammans är vi drygt 1 800 anställda.
Socialkontoret är ett av Norrköpings kommuns största kontor och omsättningen för kontoret ligger i dagsläget på 1,8 miljarder kronor.
Ekonomienheten ansvarar för ekonomisk planering, redovisning, uppföljningar och rapportering av ekonomiska transaktioner samt ansvarar för socialkontorets boksluts- och budgetarbete.
Enheten fungerar även som en stödfunktion till verksamheterna i verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomiska frågor samt bistår dessa och kommunens styrande ekonomifunktion med bland annat kalkyler och andra underlag som krävs för styrning, ledning och uppföljning.
På ekonomienheten inom socialkontoret är vi ett kompetent team som samarbetar för att ge bästa stöd och service. Vi består av olika professioner som utöver ekonomichef kommer bli två controllers, två ekonomer, ekonomihandläggare och ekonomiassistenter.
Arbetsplatsen är belägen i nyrenoverade lokaler på Vikboplan i Norrköping, med närhet till kollektivtrafik och centrum!Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
I rollen som controller arbetar du brett och kvalificerat inom ekonomiområdet. Tillsammans med kollegor har du ansvar för ekonomisk styrning, analys, budget, prognoser, rapportering och systemutveckling samt ansvar för utredningar och omvärldsbevakning. Du fungerar som stöd till socialkontorets chefer och kollegor.
Tillsammans med kollegor ansvarar du för ekonomistyrning och uppföljning samt verksamhetsanalyser. Som controller hanterar du budget och tar fram prognos med uppföljning till ledning och socialnämnd.
Du utför månatlig uppföljning av intäkter och kostnader samt hanterar de investeringar som finns inom socialnämnden. Du bidrar till bokslut i form av periodiseringar och bokslutsdokumentation
Du deltar även i olika olika utvecklingsarbeten inom kontoret. Tillsammans med kollegor säkerställer du framtagande av fungerande och effektiva processer och väl fungerande ekonomiska rutiner och rapporter i PBI för en korrekt och effektiv ekonomisk uppföljning.
Du bidrar kontinuerligt till utvecklingsarbete av rutiner och processer på operativ och strategisk nivå. Du stödjer verksamheten och ledningen löpande med beslutsunderlag och rapportering samt analyserar intäkts- och kostnadsavvikelser med andra nyckeltal.
I controlleruppdraget ingår också att omvärldsbevaka för att kontinuerligt öka möjliga förbättringar, effektiviseringar och ökad kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi och flera års erfarenhet av arbete inom ekonomisk styrning, budget, prognos och analys inom offentlig sektor. Du har god kunskap om kommunal eller offentlig redovisning.
Det är meriterande om du har arbetat inom en större organisation och har erfarenhet av hantering av sekretessklassad information. Har du gedigen erfarenhet av affärssystem ser vi det som en tillgång.
Som person är du engagerad och ansvarstagande med ett brinnande intresse för redovisning och verksamhetsstyrning.
Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du trivs att arbeta i team för att leda utveckling och förbättringar.
Du arbetar efter uppsatta mål men är även flexibel till de förändringar som kan ske i arbetet.
Du har en god kommunikationsförmåga och är en van systemanvändare. Du har mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 25 januari
Kontakt: Tillförordnad enhetschef Mirela Suljanovic, 011-15 10 14, mirela.suljanovic@norrkoping.se
eller verksamhetschef Cecilia Karlsson, 011-15 39 36, cecilia.karlsson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
9662731