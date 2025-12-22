Controller till förvaltningsstöd
2025-12-22
Borlänge kommun strävar efter en arbetsmiljö och organisationskultur där medarbetarna aktivt bidrar till kommunens uppdrag - att verka för Borlängebons bästa. Som medarbetare förväntas du ta ansvar, bidra till verksamhetsutveckling och samarbeta för att använda våra gemensamma resurser klokt och effektivt.
Förvaltningsstöd är en enhet på ekonomikontoret som består av 20 medarbetare och en chef. Enhetens uppdrag är att verka för en långsiktigt hållbar finansiering av kommunens verksamheter genom att leverera ett kvalificerat ekonomistöd till organisationens chefer.
Att arbeta som controller hos oss innebär både operativt och strategiskt arbete - du är en viktig kugge i att Borlänge kommun kan planera, följa upp och utveckla sin verksamhet över tid, med fokus på hållbar ekonomi, transparens och samhällsnytta.
Vi söker nu en driven och riktigt vass controller som vill axla ett spännande uppdrag. Vill du vara med på vår resa mot framtidens Borlänge? Trivs du i en roll där du får arbeta verksamhetsnära? Är du en fena på att bygga relationer och prata ekonomi med icke-ekonomer? Då är det dig vi söker!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Som controller arbetar du med att stödja ansvariga chefer i ekonomiska frågor. Arbetet innebär bland annat att ta fram budgetunderlag, följa upp kostnader och intäkter samt löpande analysera ekonomiska resultat. Controllern hjälper chefer att ta fram prognoser, identifiera avvikelser och föreslå åtgärder så att verksamheterna håller sina mål och ramar.
För att lyckas i uppdraget krävs mycket god pedagogisk förmåga och att du kan uttrycka dig tydligt och enkelt i såväl tal som skrift. Att du kan förklara ekonomi för icke-ekonomer är en av hörnstenarna i uppdraget.
Då vi arbetar med både digitala och fysiska möten finns möjlighet till distansarbete en del av tiden.
Utöver det verksamhetsnära stödet finns ett behov av övergripande analyser och utvecklingsarbete, det är därför viktigt att du har viljan och engagemanget att jobba med ständig förbättring och utveckling av verksamhet och rutiner.Kvalifikationer
För rollen krävs examen från universitet eller högskola med inriktning inom ekonomi alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete är ett krav, gärna från en större organisation. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig utan problem i både tal och skrift.
Du ska ha mycket god pedagogisk förmåga och vara bra på att bygga relationer då rollen innebär ett nära samarbete med organisationens chefer. Ett genuint intresse för verksamheterna du stödjer och en förmåga att se frågeställningar ur mer än ett perspektiv är en förutsättning.
Det är mycket viktigt att du har engagemang, arbetar strukturerat och kan planera samt genomföra ditt arbete självständigt enligt årets tidplan.
Vi värdesätter särskilt att du är positiv och har förmåga att se möjligheter och lösningar, även i tuffa situationer.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
