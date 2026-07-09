Controller till Botkyrkabyggen
Adecco Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Botkyrka Visa alla controllerjobb i Botkyrka
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Botkyrka
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker nu en controller till ekonomifunktionen på Botkyrkarbyggen, ett kommunalt bostadsbolag i Botkyrka. I rollen arbetar du bland annat med uppföljnings-, budget- och prognosprocesser samt ansvarar för att ta fram rapporter till ledning och styrelse. Du har ett särskilt ansvar för den ekonomiska uppföljningen av bolagets fastighetsprojekt inom renovering, underhåll och nyproduktion i nära samarbete med förvaltning, drift och fastighetsutveckling.
Du kommer blir en del av ett erfaret och engagerat team om sex personer som ansvarar för bolagets redovisning, rapportering och ekonomiska uppföljning. Teamet präglas av hög kompetens, öppet samarbete och gemensamt ansvar.
Andra förkommande arbetsuppgifter:
• Ta fram och kvalitetssäkra investeringskalkyler, följa upp kostnader och prognoser samt säkerställa korrekt redovisningshantering, inklusive aktivering i anläggningsregister och bedömning av investering kontra underhåll.
• Fungera som ett ekonomiskt stöd och en partner till chefer och projektledare genom att bidra med analyser, struktur och rådgivning inom investeringar och den löpande verksamheten.
• Delta i arbetet med interna rapporter, nyckeltalsanalyser samt månads-, tertial- och årsbokslut.
• Stödja chefer och medarbetare i ekonomiska frågor samt bistå ekonomichefen och övriga ekonomiavdelningen i utredningar och andra arbetsuppgifter inom avdelningens ansvarsområde.
• Ha ett delat systemansvar för bolagets uppföljnings- och analyssystem samt delar av fastighetssystemet.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-08-23 och pågår initialt i 3 månader med chans till förlängning.
Distansarbete är tillåtet 1-2 dagar per vecka efter verksamhetens behov.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning med ekonomisk inriktning eller motsvarande med ekonomisk inriktning och minst 5 års yrkeserfarenhet som controller
• Erfarenhet av bokslutsarbete från större komplexa verksamheter som ingår i en koncern.
• Erfarenhet av att självständigt arbeta med ekonomisk uppföljning av fastighetsprojekt i ett fastighetsbolag.
• Goda kunskaper i redovisning
• Vana vid att arbeta med investeringskalkyler, projektuppföljning och aktivering i anläggningsregister.
• Goda datakunskaper i MS Office, särskilt Excel.
• Kunskaper i analysverktyg (t.ex. QlikView Hypergene, Insikt och Power BI)
• Kunskaper i ekonomisystem (t.ex. UBW, Visma, Unit 4 ERP, Raindance)
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av utveckling av processer och rutiner
Om dig
Som person är du samarbetsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är trygg och tydlig i dina bedömningar och har integritet i ditt arbetssätt. Med ett lösningsorienterat och ödmjukt förhållningssätt bidrar du med struktur, skapar förtroende i organisationen och säkerställer att ekonomiska ramar och principer följs.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-07-08.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
9998214