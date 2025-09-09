Controller med fokus system och insikter, Ulricehamn
2025-09-09
En roll där du får stor möjlighet att påverka; i hur systemen byggs upp men även i hur bolaget skapar insikter för framtiden.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Vår kund, en projektstyrd verksamhet, står inför en spännande fas som innebär att flera system ska på plats och implementeras i verksamheten. Huvudsystemet är Microsoft Dynamics och bland annat Power BI ska kopplas till detta. Ett spännande uppdrag för dig som vill vara en nyckelperson i uppsättningen av dessa system!
Rollen utgörs av ett uppdrag via SJR. Start är så snart som möjligt under hösten och under 6 månader initialt. Arbetsplatsen är belägen i Ulricehamn, där gratis parkering finns och möjlighet att arbeta på distans en dag/vecka, möjligen två i samråd med chef för Business Control.
Ansvarsområden
Ditt ansvar omfattar uppsättningen av Microsoft Dynamics samt system kopplat till detta, i syfte att verksamheten ska kunna skapa förutsättningar för struktur för rapportering och analys på koncernnivå. Du bidrar i ditt arbete till att förändra arbetssätt och processer i samband med de nya systemet. Du samverkar i projektgruppen, har dialog med systemkonsulter och rapporterar till chef för Business Control. Kommunikation sker på både svenska och engelska.
Lämplig bakgrund
Med erfarenhet av liknande uppdrag är du som senior Controller trygg i ditt kunnande vad gäller att implementera och sätta struktur för rapportering och analys. Du har givetvis arbetat i flera affärssystem, möjligen Dynamics och högst troligen även Power BI. Du har även erfarenhet av projektstyrda verksamheter. Van att kommunicera på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Du är självgående och driver aktivt på ditt eget arbete. Du är van vid att självständigt ta reda på nödvändig information och ta kontakt med relevanta intressenter. Du har stark strukturförmåga, är analytisk och trygg i din systemkompetens kopplat till den här typen av uppdrag. Du samarbetar väl, kommunicerar väl och är van vid att bidra med din expertis.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors på 0704715924. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Ersättning
Fast lön
