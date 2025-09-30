Controller inom Produktion
2025-09-30
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara en nyckelspelare i ett team där varje ekonomiskt beslut påverkar framtidens flygproduktion?
Inom Fighter Production söker vi nu en driven produktionsintresserad controller som kommer att hantera flera olika ekonomiska ansvarsområden, från linje- och projektekonomi till flygplanskostnader och investeringar. Du kommer att arbeta genom hela processen, från budgetering till uppföljning och prognosarbete. I din vardag ingår även arbete med kalkyler, R&B och andra ekonomiska analyser. Din vardag kommer även bistå i att aktivt och operativt vara nära produktionen.
Du kommer att ha ett nära samarbete med staben på Fighter Production för att stötta och säkerställa att goda ekonomiska beslut fattas.
Rollen innebär samverkan med flera avdelningar inom Fighter Production och du kommer också att ingå i ledningsgrupperna för respektive avdelning. Det innebär täta kontakter inom Fighter Production och mot andra delar av Aeronautics. Fighter Production fokuserar huvudsakligen på produktionen av Gripen men gör även artiklar och arbete åt övriga BU 'n inom Aeronautics. Genom att arbeta nära produktionen får du en värdefull inblick i verksamheten och möjlighet att bidra till dess utveckling.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi tror att du som söker har några års erfarenhet av att arbeta som controller sen tidigare och att du har en drivkraft att göra skillnad. För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och prestigelös person som är skicklig på att hitta lösningar och har en nyfikenhet för att utveckla och förbättra verksamheten. Vi ser det som meriterande om du har arbetat som controller i produktionsmiljö tidigare.
För att trivas i rollen är du pedagogisk och kan förklara ekonomiska frågor på ett enkelt sätt för de som inte har en ekonomisk bakgrund. Du är social och kommunikativ, med förmåga att skapa goda samarbeten, och du har modet att stå på dig i ekonomiska frågor och kan ta konstruktiva dialoger när det behövs.
Rollen kräver att du kommunicerar på både svenska och engelska i såväl tal som skrift. Kompetens inom systemen Agresso, Mercur, Antura och IFS ser vi som en merit.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
