2025-09-01
Är du en analytisk och driven controller med en passion för fastigheter? Ett välkänt universitet i Stockholm söker nu en erfaren konsult som vill ta sig an en nyckelroll i arbetet med deras lokaler och fastigheter. De erbjuder ett omväxlande uppdrag där du får dyka djupt ner i siffrorna och vara med och forma deras ekonomiska processer inom fastighetsekonomi. Uppdraget är en konsulttjänst på heltid i sex månader med goda chanser till förlängning.
Ansvarsområden
Du kommer att ansvara för det löpande arbetet och utvecklingen av processer inom fastighetsekonomi. I rollen ingår bland annat att:
Genomföra löpande analyser och kalkyler.
Ta fram underlag för budgetar såsom lokalramsbudget, investeringsbudget och budgetunderlag.
Utarbeta underlag till lokalförsörjningsplan och årsredovisning.
Hantera diverse rapporteringsuppgifter.
Handlägga och ta fram underlag för andrahandsavtal och fakturering.
Genomföra interna hyresberäkningar och granska hyresavtal.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasieutbildning eller likvärdigt, samt relevant utbildning inom området.
Minst tre års erfarenhet som controller.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdiga program.
Erfarenhet av analysverktyg.
Erfarenhet av ekonomisystem.
Erfarenhet av statlig redovisning.
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska både i tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
