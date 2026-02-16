Controller
Randstad AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Controller inom Förbifart Stockholm!
Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.
Om rollen
Som Controller hos Eltel och Förbifart Stockholm projektet är du med och bidrar till kvalitet, struktur och tillförlitlighet i budget, uppföljning och prognos för projektet, samt analysera resultat och skapa underlag för att stödja välgrundade beslut.
I din roll ansvarar du för:
• Analysera och följa upp kostnader i realtid för att säkerställa att projektet håller sig inom budgetramarna. Även ha en central roll i löpande ekonomisk uppföljning med många kontaktytor.
• Delta i utvärdering av projektets kostnadsutveckling och identifiera besparingspotentialer
• Skapa finansiella rapporter till projektledningen
• Leda arbetet med uppföljning och sammanställning av budget och prognos för projektet
• Ansvara för löpande fakturering, samt ansvara för framtagande av ekonomiska rapporter och dataunderlag
• Stöttar i arbetet med att sammanställa de ekonomiska konsekvenserna av UR, ÄTA och hinder, samt rapportera till kommersiellt ansvarig
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig möjligheten att etablera ett stort nätverk på kort tid. Vi på Förbifart Stockholm är ett glatt och trevligt gäng som beskrivs som engagerade, kompetenta och roliga. Vi har ett trevligt och lättsamt klimat. Din roll kommer vara varierande, målinriktad, kontaktskapande och spännande, men det bästa av allt är att du får möjligheten att vara med och driva detta spännande projekt framåt tillsammans med kompetenta kollegor!
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till att Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk fungerar. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Varmt välkommen till oss på Eltel!
Ytterligare information
Uppdraget kan utföras som heltidsanställd på Eltel alternativt heltidsuppdrag på konsultbasis. Med tillträde så snart som möjligt.
Arbetsplats: Bromma
Arbetstider: 07.30-16.30
Grund för anställning eller konsultuppdrag är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) och bolagskontroll.
Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen. Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta! I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Mari Jehrlander på mari.jehrlander@randstad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
• Kvalifikationer
Vem är du?
• Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
• Minst 10 års erfarenhet av ekonomiarbete varav minst 5 år i entreprenadverksamhet
• Erfarenhet av installations-, anläggnings- eller byggprojekt
• Erfarenhet av ekonomiska analyser, finansiella rapporter, budgetar och prognoser
• God affärsförståelse
• Dokumenterad mycket god/avancerad kunskap i Excel
• Erfarenhet av IFS är meriterande
Som person är du kommunikativ, flexibel och anpassningsbar med en god samarbetsförmåga. Du är noggrann, strukturerad och analytisk.Erfarenheter
Analys
Microsoft Excel
Ekonomistyrning
RedovisningOm företaget
Eltel Networks Infranet AB Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Eltel Networks Infranet AB Kontakt
Mari Jehrlander mari.jehrlander@randstad.se +46708468143 Jobbnummer
9745448