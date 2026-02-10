Controller - Externa uppdrag
Svenska Kraftnät / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-02-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nästa controller?
Samhällets ökade fokus på säkerhet, beredskap och totalförsvar innebär att Svenska kraftnäts verksamhet inom dessa områden vuxit kraftigt under de senaste åren. Den nya Sektionen Externa uppdrag inom avdelning Säkerhet och beredskap behöver nu en controller.
De växande uppdragen har ökat komplexiteten i uppföljning och prognos och medför behov av en controller som har förutsättningar att fördjupa sig i verksamhetens behov och hanteringen av anslaget .
Sektionen består av tre enheter som tillsammans ansvarar för uppdragen inom Svenska kraftnät som är anslagsfinansierade, dvs. tillsyn av elförsörjningens och dammanläggningars säkerhetsskydd, elberedskapsmyndighetsuppdraget, uppdraget som tillsynsvägledande och främjande myndighet inom dammsäkerhet samt att utreda och utbilda individer för civilplikt inom elförsörjningen.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som controller vid sektionen Externa uppdrag har du ett övergripande
ansvar för finansiella frågor kopplat till anslaget som finansierar sektionens verksamhet.
Det innebär att du ansvarar för sektionens:
• budget och prognoser.
• långsiktiga finansiella prognoser.
• riskhantering.
• finansiella analyser.
• beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar.
• samt vidareutveckling av processerna ovan.
Du bistår även med granskning och uppföljning av kostnader för beredskapsåtgärder, stöttar med stöd och expertkunnande som skapar
förutsättningar för ledning och verksamhet att fatta medvetna beslut och nå sina mål.
Du deltar i och är vid behov föredragande i sektionens ledningsgrupp.
Du har en sammanhållande roll för samtliga finansiella frågor inom den anslagsfinansierade verksamheten och samverkar tätt med Svenska kraftnäts övriga controllers och redovisningsekonomer på Finansavdelningen.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper:
Som person har du har lätt för att skapa förtroende och att bygga goda relationer och samarbete är en självklar del av ditt arbete. Det är naturligt för dig att se på ditt ansvarsområde som en del av ett större sammanhang. Det är viktigt att du tar egna initiativ och har ett positivt förhållningssätt till de utmaningar som dyker upp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att driva det i mål.
Du är trygg och noggrann i ditt sätt att arbeta och bidrar med ett långsiktigt perspektiv i en snabbt föränderlig miljö. Sist men inte minst är du lyhörd och söker gemensamma lösningar.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning:
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande.
Du har även:
• Flera års erfarenhet av controllerarbete i myndigheter eller större organisation.
• Erfarenhet av att arbeta i större ekonomisystem.
• Erfarenhet av att ha utvecklat nya arbetssätt och rutiner.
• Körkort klass-B
• God förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i BI-system.
• Erfarenhet av arbete med uppföljning och prognos för anslag från riksdag och regering.
• Erfarenhet av kontakter med regeringskansliet.
• Erfarenhet från arbete med verksamhet inom säkerhets-, beredskaps- eller kraftsystemfrågor.
• Erfarenhet av att ha jobbat inom statlig verksamhet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Viss möjlighet till distansarbete, upp till ca 50 % när arbetsuppgifterna tillåter.
• Vissa resor förekommer i denna tjänst, då våra anläggningar och kontor finns på flera platser i landet.
• Sista ansökningsdag 10 mars 2026.
Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst utan provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
För mer information kontakta gärna följande personer:
Rekryterande chef, Ann-Sofie Fahlgren, tel. 010-475 99 47.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Normala villkor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732941