Contract Sales Manager Sweden till String Furniture
2026-01-03
Brinner du för inredning och design? Vill du vara med på en tillväxtresa och forma nästa kapitel i ett av Sveriges mest ikoniska designvarumärken? Då kan rollen som Contract Sales Manager Sweden vara något för dig!
Om String Furniture
String Furniture AB är ett svenskt designföretag med en stark nordisk identitet och ett globalt renommé. Sedan 1949 har företaget etablerat sig som en ledande aktör inom premiumsegmentet för modulära förvaringssystem, kända för sin funktionella elegans, ikoniska design och fokus på hållbarhet. De arbetar globalt mot både privat- och kontraktsmarknaden och samarbetar nära återförsäljare, arkitekter, inredare, designers och andra professionella intressenter.
Om tjänsten som Contract Sales Manager Sweden
I rollen kombinerar du ett strategiskt ansvar med ett operativt och relationsdrivet arbete inom marknad och försäljning. Du arbetar nära både återförsäljare och projektmarknaden, där du bygger och utvecklar långsiktiga relationer med arkitekter, inredare, designers och andra nyckelpersoner. En viktig del av rollen är att bidra till utvecklingen och tillväxten av String Furnitures Contract-erbjudande och framtida B2B-affär i Sverige.
Du driver projekt från tidig dialog till genomförande och fungerar som en rådgivande partner genom hela processen. Rollen innefattar även att stärka och vidareutveckla samarbeten med återförsäljare samt att representera varumärket genom presentationer, utbildningar, kundmöten och visningar. I arbetet ingår även att ta fram offerter och kalkyler, arbeta med projektledning och CRM samt följa upp budget, mål och resultat. Genom löpande dialog med marknaden bidrar du med värdefulla insikter internt för att stödja affärsutveckling och strategiska beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla relationer och affärer samt driva projekt från start till slut med arkitekter, inredare och designers.
Stärka och utveckla samarbeten med återförsäljare.
Bidra både operativt och strategiskt till hur String Furniture bygger och växer Contract Sales i Sverige.
Genomföra presentationer, utbildningar, kundmöten, visningar samt delta vid mässor.
Följa upp budget och mål samt ge marknadsinsikter internt för att stötta strategiska beslut.
Om dig
För att lyckas i rollen som Contract Sales Manager Sweden har du 5+ års erfarenhet av B2B-försäljning och långsiktiga kundrelationer - gärna i design-, arkitektur-, inrednings- eller byggrelaterade miljöer. Du kan även komma från att ha arbetat mot retailvärlden, där du byggt ett starkt nätverk inom butikskoncept, inredningsutveckling och design. Du är van vid att hantera komplexa affärer med många beslutsfattare och har en strategisk höjd samtidigt som du besitter en operativ genomförandeförmåga. Slutligen behärskar du både svenska och engelska flytande i tal och skrift och har B-körkort.
Som person ser vi att du är strukturerad, kommunikativ, relationsskapande och affärsdriven. Du trivs i en dynamisk och varierande miljö och är lösningsorienterad. Vidare har du ett intresse för design och arkitektur.
Rollen riktar sig till hela den svenska marknaden. Därav behöver du ha möjligheten att göra resor i tjänsten.
Viktigt för tjänsten är:
5+ års erfarenhet av relationsskapande B2B försäljning - gärna i design-, arkitektur-, inrednings- eller byggrelaterade miljöer. Alternativt kommer du från att ha arbetat mot retailvärlden, där du byggt ett starkt nätverk inom butikskoncept, inredningsutveckling och design.
Van vid att hantera komplexa affärer med många beslutsfattare.
Du har en strategisk höjd samtidigt som du besitter en operativ genomförandeförmåga
Du är strukturerad, kommunikativ, relationsskapande och affärsdriven.
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Du har möjlighet att resa i tjänsten och har B-körkort.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid, 100%.
Placering: Med fördel Stockholm. Hemmakontor.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Contract Sales Manager Sweden intressant? Vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
