Contract Director
2025-12-10
Om Four FM
Four FM erbjuder premiumlösningar inom Facility Management. Vi är ett entreprenörsdrivet och snabbt växande företag med en kultur präglad av engagemang, samarbete och hög kvalitet. Hos oss är tempot högt, besluten snabba och människor alltid i centrum. Nu söker vi en Contract Director som vill bli en nyckelperson i våra leveranser och vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som Contract Director är du navet i våra operativa leveranser. Du leder driften av dina kontrakt från start till mål och säkerställer att kvalitet, ekonomi, säkerhet och kundnöjdhet är på topp. Med fullt personalansvar leder och utvecklar du våra operativa ledare - Contract Managers, Facility Managers och Conference Managers - som tillsammans driver leveransen inom dina kontrakt. Du skapar engagemang, tydliga mål och en kultur av ansvarstagande, och säkerställer att teamet har rätt förutsättningar att leverera på topp varje dag. Du får ett stort mandat att fatta snabba och välgrundade beslut - alltid i linje med Four FMs värderingar och strategiska riktning. Rollen är både operativ och strategisk, och du blir en viktig del av vårt Operational Management Team. Du arbetar nära vår COO, som du även rapporterar till.
Du kommer bland annat att:
Säkerställa att våra kontrakt levereras enligt avtal och Four FMs processer.
Äga kvalitet, ekonomi, KPI:er, analys, rapportering och måluppfyllelse.
Bidra med stark affärsförståelse och identifiera nya affärsmöjligheter (säljvana är ett plus).
Leda, utveckla och stärka dina team.
Driva HSE-arbetet och säkerställa att lagkrav och säkerhetsrutiner följs.
Hantera arbetsrätt, facklig samverkan samt rekrytering, onboarding och avslut.
Genomföra fackliga förhandlingar och säkerställa efterlevnad av kollektivavtal.
Driva innovation, förbättringsarbete och vidareutveckling av våra tjänster.
Följa våra finansiella ramar och mandat enligt Financial Authority Matrix.
Kort sagt: Du äger helheten - ledarskap, ekonomi, kund och leverans.
Det här är du!
Du är en trygg, driven ledare som gillar ansvar, struktur och att få både människor och affären att växa. Du tänker strategiskt, agerar operativt och trivs i en miljö där besluten tas snabbt.
Vi tror att du:
Har tydlig erfarenhet av operativ ledning, gärna i tjänsteintensiv eller kontraktsstyrd verksamhet.
Har stark affärsförståelse och ett skarpt sinne för siffror, KPI:er och analys.
Är innovativ, utvecklingsdriven och trivs med att bidra till bolagets tillväxt.
Är trygg i arbetsrätt, facklig samverkan och vardaglig personalhantering.
Är van att fatta snabba och välgrundade beslut.
Är kommunikativ och trygg i både svenska och engelska.
Är en lagspelare som även står stadigt när du behöver leda i fart och förändring.
Utbildning
Utbildning är meriterande - men det som verkligen räknas är din erfarenhet, ditt driv och din fingertoppskänsla för människor och affärer. Vi värdesätter verklig kompetens och dokumenterade resultat framför formella titlar.
Varför du kommer trivas hos oss
Hos Four FM kliver du in i en miljö där det händer saker. Vi är snabbrörliga, prestigelösa och bygger hellre än förvaltar. Här får du ansvar, mandat och en vardag fylld av både driv och gemenskap.
Våra värderingar C.A.R.E - Compassion, Attention, Respect & Excellence genomsyrar allt vi gör. Vi bryr oss, vi ser detaljerna och vi levererar alltid med stolthet och kvalitet.
Vi gillar att jobba hårt, men vi gillar också att ha kul - spontana AW:s, skratt och stark laganda ingår i paketet. Frihet under ansvar gäller på riktigt här: levererar du, styr du din vardag.
Dessutom får du:
Förmånsbil från BMW.
Möjlighet att resa både inom Sverige och internationellt.
Kort sagt: hos oss får du fart, frihet och en kultur där du kan göra verklig skillnad.
Praktiska detaljer
Arbetstider:
Kontorstider 08.00-17.00, måndag-fredag.
Anställningsform:
Tillsvidare med inledande provanställning.
Enligt överenskommelse.
Placering:
Stockholm.
Sista ansökningsdag:
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
