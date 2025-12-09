Content Creator till Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning / Marknadsföringsjobb / Ängelholm Visa alla marknadsföringsjobb i Ängelholm
2025-12-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vesani Sweden AB - Kontor & utställning i Ängelholm
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB grundades i september 2022 och har sedan dess haft en snabb och imponerande tillväxtresa. Vi verkar i premiumsegmentet för heminredning och erbjuder produkter med unik design, hög kvalitet och ett skarpt fokus på estetik och funktion. Vår verksamhet utgår från vår nybyggda fastighet i Ängelholm, en inspirerande miljö med showroom, kontor, fotostudio och kreativa arbetsytor.
Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas, vilket skapar stora möjligheter för dig som vill vara med och forma ett varumärke i stark tillväxt.
Content Creator
Vi fortsätter att växa och söker nu en kreativ, initiativtagande och mångsidig Content Creator som vill vara med och bygga ett av Sveriges mest spännande varumärken inom premium heminredning. Detta är en unik chans att kliva in i ett företag där du får stort utrymme att påverka vårt visuella uttryck, utveckla vår digitala närvaro och vara en central del av vår fortsatta framgång.
Vi söker dig som älskar att skapa engagerande och högkvalitativt innehåll, oavsett kanal och som trivs med att ta ett helhetsansvar för vårt digitala uttryck och varumärkets storytelling.
Dina ansvarsområden
Sociala medier & organiskt innehåll
• Övergripande ansvar för allt organiskt innehåll i våra sociala kanaler, inklusive Instagram, TikTok och Snapchat.
• Planera, producera och publicera content som stärker varumärket och skapar engagemang.
Nyhetsbrev & SMS (Klaviyo)
• Skapa, planera och skicka nyhetsbrev och SMS-utskick via Klaviyo.
• Arbeta med segmentering, kampanjer och automationer.
• Säkerställa en tydlig tonalitet och kampanjer med hög träffsäkerhet och konvertering.
Foto, film & contentproduktion
• Fotografering och enklare filmproduktion, inklusive reels, kampanjmaterial och produktbilder.
• Redigering, croppning och framtagning av marknadscontent.
• Hantering av systemkamera samt grundläggande videoredigering.
Webb & CMS
• Publicera artiklar, produkter och nyheter i vårt CMS (Magento eller liknande).
• Skapa bild- och textinnehåll för landningssidor, kategorisidor och kampanjytor på webben.
• Samarbeta med marknadsteamet och bidra där det behövs.
Vi söker dig som är
Kreativ & kommunikativ
• Har ett skarpt kreativt öga och en stark känsla för estetik.
• Har en gedigen kunskap inom varumärkesbyggande och estitik
• Behärskar storytelling och kan skapa engagerande berättelser i olika format.
• Förstår målgruppers beteenden och skapar innehåll utifrån deras behov och intressen.
• Är trendmedveten, nyfiken och följer utvecklingen inom sociala medier och digital kommunikation.
Teknisk & strategisk
• Van att arbeta i Photoshop, Canva, Klaviyo och olika CMS-system.
• Kan redigera både bild och enklare video.
• Förstår hur algoritmer fungerar och arbetar datadrivet med kontinuerlig uppföljning.
• Strukturerad i planering och van att arbeta med contentkalendrar.
Personlig profil
• Självständig, driven, initiativtagande och lösningsorienterad.
• Social och trygg i att samarbeta med kollegor och kunder.
• Motiverad, kvalitetsmedveten och nyfiken på att utvecklas i sin roll. Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
• Gedigen kunskap i Adobes kreativa program, inklusive Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro och Lightroom.
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
• Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
• Gratis frukost vissa dagar i veckan
• Bärbar dator & mobiltelefon
• Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Hos oss får du frihet, möjlighet att påverka, och utrymme att utvecklas i det du brinner för. Vi drivs av passion för våra produkter, entreprenörskap och hållbar tillväxt och vi hoppas att du känner likadant. Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med portfolio eller arbetsprover till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jobb@vesani.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444)
Verkstadsgatan 8 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Jobbnummer
9636276