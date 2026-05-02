Content Creator till Vesani Sweden AB

Vesani Sweden AB - Kontor & utställning / Marknadsföringsjobb / Ängelholm Visa alla marknadsföringsjobb i Ängelholm
2026-05-02
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vesani Sweden AB - Kontor & utställning i Ängelholm
Content Creator
Vi fortsätter att växa och söker nu en kreativ, initiativtagande och mångsidig Content Creator som vill vara med och bygga ett av Sveriges mest spännande varumärken inom premium heminredning. Detta är en unik chans att kliva in i ett bolag där du får stort utrymme att påverka vårt visuella uttryck, utveckla vår digitala närvaro och bidra brett i vår fortsatta tillväxt.
Vi söker dig som älskar att skapa engagerande och högkvalitativt innehåll, oavsett kanal, och som trivs i en roll där kreativitet kombineras med operativt arbete. I marknadsteamet idag är vi fyra personer med nedanstående roller och söker nu ytterligare en content creator som tar ett delansvar för det organiska i sociala medier utöver de övriga arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.
• Marknad & Försäljningschef
• Fotograf & videograf
• E-commerce Manager
• Content Creator & Marketing Automation
Dina ansvarsområden
Sociala medier & organiskt innehåll (delansvar)
Sociala medier kommer vara en naturlig del av din roll, men utgör endast en del av det totala ansvaret. Du har endast ansvar för den organiska delen i plattformarna och inte den betalda annonseringen.
• Ansvara för och utveckla vårt organiska innehåll i kanaler som Instagram, TikTok och Snapchat
• Planera, producera och publicera content som stärker varumärket och skapar engagemang.
• Vi ser gärna att du är bekväm med att vara såväl bakom som framför kameran, men det är ej kravställande att vara framför kameran.
Webb, CMS & innehållsproduktion (huvudfokus)
Den största delen av rollen innebär att arbeta operativt med vår webb och innehållsstruktur.
• Bygga och publicera produkter, kampanjer och landningssidor i vårt CMS (Magento 2)
· Skapa bild- och textinnehåll för kategorisidor, kampanjsidor och produktpresentationer i Canva, AI mjukvaror & Adobe programmen.
· Arbeta nära marknadsteamet för att säkerställa ett starkt och enhetligt uttryck
Foto, film & AI-baserad contentproduktion
• Fotografering och enklare filmproduktion med kamera & mobil. (Reels, kampanjmaterial, produktbilder). Vår ordinarie foto & videoansvarige gör de mer avancerade produktionerna.
· Redigering, croppning och framtagning av marknadsmaterial
· Arbeta med AI-baserad bildgenerering som en del av contentproduktionen (ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig)
Vi söker dig som är
Kreativ & kommunikativ
• Har ett starkt öga för estetik och visuell kommunikation
· Har god förståelse för varumärkesbyggande och storytelling
· Kan anpassa innehåll efter målgrupp och kanal
· Är nyfiken, trendmedveten och följer utvecklingen inom digital kommunikation
Teknisk & operativ
• Har erfarenhet av Canva, CMS system och Adobe-programmen
· Van att arbeta i CMS (meriterande med Magento)
· Kan redigera bild och enklare video
· Strukturerad och bekväm med att arbeta operativt och självständigt
Personlig profil
• Självständig, driven, lösningsorienterad, kreativ & hög yrkesstolthet
· Trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter
· Social och samarbetsorienterad
· Nyfiken och vill utvecklas tillsammans med bolaget
• Erfarenhet av tidigare content produktion
· Flytande svenska i tal och skrift
· Goda kunskaper i engelska
· B-körkort
(Meriterande: erfarenhet av Adobe-program, Canva, CMS som Magento/Shopify/Wordpress och AI mjukvaror)
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett finansiellt starkt bolag
· Friskvårdsbidrag, personalrabatter och andra förmåner
· Gratis frukost vissa dagar i veckan
· Bärbar dator & mobiltelefon
· Ett sammansvetsat team där alla bidrar till företagets framgång
Hos oss får du frihet, möjlighet att påverka och utrymme att utvecklas i det du brinner för. Vi drivs av passion för våra produkter, entreprenörskap och hållbar tillväxt - och hoppas att du gör detsamma.Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med portfolio eller arbetsprover till jobb@vesani.se
. Urval sker löpande. Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@vesani.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vesani Sweden AB
(org.nr 559349-9444)
Transportgatan 6 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vesani Sweden AB - Kontor & utställning Jobbnummer
9887394