Content Creator. Operativ marknad
Skip AB / Marknadsföringsjobb / Ulricehamn Visa alla marknadsföringsjobb i Ulricehamn
2026-01-29
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skip AB i Ulricehamn
Vi söker dig som är självgående, prestigelös och inte rädd för att bli människan och hjärnan bakom vårt innehåll på sociala medier, webb och kampanjer.
Det här är inte en smal tjänst. Det är ett ansvar. Detta är en kreativ och operativ marknadsroll som kräver eget driv och fokus.
Det dagliga ansvaret
Du gör det som krävs för att vår marknad ska fungera i praktiken.
Skapar content för sociala medier, webb och kampanjer
Film, foto och text
Publicerar, följer upp och förbättrar
Testar vinklar, budskap och format
Löser det som saknas, utan att någon pekar
Vem vi söker
Du är en van kreatör och har redan producerat mycket, både off- och online
Du är snabb, praktisk och inte rädd för att ta tag i saker du kan lära dig medan du gör
Du bryr dig om hälsa, utveckling och välmående
Du vill vara viktig i ett team, inte bekväm
Du bor i Ulricehamn eller Boråstrakten. Max 35 minuters pendling från vårt kontor i Ulricehamn.
Vem vi inte söker
Du som behöver tydliga ramar för att fungera
Du som främst vill tänka, planera eller analysera flera veckor
Du som väntar på detaljerade brief innan du agerar
Du som blir obekväm av att synas eller ta ansvar
Varför SKIP
Vi är ett litet team, vilket betyder
Korta och snabba beslut
Högt ansvar med låg prestige
Möjlighet att sätta uttryck, ton och tempo
Du ser direkt om det du gör fungerarPubliceringsdatum2026-01-29Så ansöker du
Berätta vem du är och varför du passar i rollen som beskrivs
Två exempel på saker du gjort själv som du är extra stolt över.
Ansökan skickas till helena@skip.se
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: helena@skip.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skip AB
(org.nr 556609-8751)
Verktygsgatan 8 (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Jobbnummer
9712889