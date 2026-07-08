Configuration Manager
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Combitech i Stockholm söker en Configuration Manager (CM) med erfarenhet av både mjukvara och hårdvara för uppdrag hos en av våra försvarsinriktade kunder. Här får du en nyckelroll i tekniskt komplexa projekt där struktur, spårbarhet och kvalitet är avgörande för framgång. I rollen kombinerar du tekniska förståelse med ledarskap och samordning, och bidrar aktivt till att stärka och utveckla konfigurationsledningen i både projekt och organisation.
Din roll som Configuration Manager
Som Configuration Manager ansvarar du för konfigurationsledning (CM) genom hela projektets livscykel - från offert- och uppstartsfas till leverans och vidmakthållande. Du tar fram, etablerar och förvaltar CM-planer som utgör en central del av projektens styrning och säkerställer att beslutade processer, rutiner och verktyg efterlevs.
Rollen är varierande och anpassas efter projektens mognadsgrad. I nystartade projekt etablerar du arbetssätt för dokumentation, versionshantering och ändringshantering, och skapar en stabil grund för projektets fortsatta arbete.
I mer mogna projekt driver du det operativa CM-arbetet, vilket bland annat innebär att bygga och förvalta produktstrukturer tillsammans med tekniska experter, organisera och leda Change Control Boards (CCB), säkerställa att produkt- och systemkonfigurationer är korrekt definierade, uppdaterade och dokumenterade vid beslutade leveranspunkter samt följa upp att styrande dokument och processer efterlevs.
Du deltar i forum för ändringshantering, bidrar i tekniska genomgångar och håller projekt- och programledning löpande informerade. En viktig del av rollen är även att synliggöra och stärka CM-förmågan i projekten samt bidra till metodutveckling och förbättring av arbetssätt och utvecklingsprocesser.
Projekten är unika kundleveranser, vilket innebär att varje projekt har sin egen struktur och sina egna arbetssätt baserat på slutkundens krav. Den gemensamma nämnaren i allt CM-arbete är fokus på riskhantering, spårbarhet och att leverera en jämn och förutsägbar kvalitet till slutkund.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med konfigurationsledning (CM), antingen på strategisk nivå där du etablerat CM-processer i nya projekt eller organisationer, eller på operativ nivå med ansvar för versionshantering, ändringshantering och produktstrukturer i pågående projekt. Då produkterna håller en mycket hög teknisk nivå är erfarenhet av mjukvara och/eller elektronik en stor fördel.
Vi ser gärna att du har vana av att arrangera och leda Change Control Board-möten och har förmågan att snabbt skapa dig en helhetsbild av utvecklingsprocesser i större organisationer. Du är bekväm med att bygga och underhålla kontaktnät med projektledare, tekniska specialister och andra intressenter och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av verktyg som Jenkins, IFS eller Doors är meriterande, men inget krav.
Som medarbetare på Combitech är du lyhörd, prestigelös och anpassningsbar. Du har förståelse för att varje organisation har sina egna varianter av CM-arbete och använder din erfarenhet på ett situationsanpassat sätt för att skapa största möjliga värde i uppdraget.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom och gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Kristin Rosenhall, rekryterande chef, kristin.rosenhall (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9996141