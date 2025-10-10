Commissioning Engineer
Randstad Digital söker nu en Commissioning Engineer för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande leverantör inom energi- och teknikbranschen.
Du kommer att fungera som den tekniska nyckelkontakten som bygger broar mellan kunder, serviceorganisationen och de interna ingenjörs- och utvecklingsteamen. Din expertis är avgörande för att nya installationer driftsätts felfritt, att hög prestanda upprätthålls genom djupgående analys, och att alla tekniska problem löses effektivt, både på distans och på plats. Du kommer inte bara att åtgärda problem, utan även aktivt bidra till produktförbättring och hjälpa kunden att utnyttja sitt system till fullo.
Som konsult hos oss på Randstad Digital får du en konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtal. Din konsultchef finns alltid där för dig och säkerställer att du får varierande och utvecklande uppdrag hos olika företag, inom olika branscher. På Randstad Digital är ditt personliga utveckling i fokus och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter. Ansök senast 2025-10-31 på www.randstad.se.
Har du frågor, kontakta emma.johansson@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens och färdigheter på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald.
Ansvarsområden
Planera, förbereda och utföra driftsättning (commissioning) av systemlösningar hos kund, och säkerställa att installationerna uppfyller alla funktionella och tekniska specifikationer.
Erbjuda teknisk assistans och högnivåservice på distans (telefon, e-post, fjärråtkomst), analysera och lösa komplexa tekniska problem.
Utföra djupa tekniska analyser av operativ systemprestanda, identifiera och föreslå justeringar av systeminställningar eller konfiguration för kontinuerlig förbättring.
Teknisk dokumentation
Genomföra teknisk utbildning och instruktion för kundens personal under leverans eller driftsättning för att säkerställa korrekt användning och underhåll av systemet.
Installera och verifiera nya mjuk- eller hårdvaruversioner och implementera konfigurationsändringar baserat på produkt- eller kundkrav.
Samla in och rapportera värdefulla tekniska insikter från fältarbetet för att stödja intern produktdesign, användbarhet och tillförlitlighetsförbättringar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är teknisk och kundfokuserad med ett proaktivt tillvägagångssätt och en professionell attityd. Du trivs i komplexa tekniska miljöer och kommunicerar tydligt, även när du förklarar komplicerade tekniska koncept för icke-tekniska användare.
För att lyckas i denna roll måste du ha:
Kandidatexamen eller Masterexamen i Elektronik, Mekatronik, Automation eller motsvarande teknisk erfarenhet/utbildning
Bakgrund inom fysik och kemi.
Dokumenterad erfarenhet av teknisk support, fältservice, driftsättning (commissioning) eller liknande teknisk roll.
Erfarenhet av industriella styrsystem, olika kommunikationsprotokoll och testutrustning.
Stark förmåga att felsöka både hård- och mjukvarusystem.
Kunskap om fjärråtkomst, nätverksmiljöer och cybersäkerhetsaspekter.
Erfarenhet av nära samarbete med kunder, helst i internationella sammanhang.
Utmärkt kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig) i svenska och engelska.
Resor kommer förekomma i tjänstenOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
