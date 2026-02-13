Commercial Project Manager
E.ON i Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen arbetar runt 70 000 personer i 17 länder. Runt om i Sverige arbetar runt 2100 engagerade medarbetare. Vårt nordiska huvudkontor finns i Malmö. I Sverige levererar vi el, värme och smarta energilösningar till drygt en miljon hushåll och företag. E.ON:s roll är att ta ansvar för och driva utvecklingen framåt, för att fler ska kunna ställa om. Med våra investeringar och våra kunders vilja att bidra arbetar vi för att fortsätta elektrifiera samhället och möta framtidens energibehov.
E.ON Energiinfrastruktur driver, utvecklar och optimerar storskaliga kraftvärmeverk i fyra svenska orter. Våra produkter är fjärrvärme, el och ånga. Till avdelningen CTO/ Strategic Projects söker vi nu en Commercial Project Manager.
Avdelningen arbetar med strategiska projekt inom Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) med målet att skapa hållbara, effektiva och långsiktiga energilösningar. Här blir du en del av ett sammanhang där teknik, affär och hållbarhet möts.Om tjänsten
Som Commercial Project Manager har du en central roll i att utveckla och driva kommersiella projekt i storskaliga energisatsningar. Du arbetar med finansiell modellering och affärsmässiga helhetslösningar genom hela värdekedjan, från tidig analys till genomförande.
Rollen innebär att du utvecklar CCU- och CCS-projekt, genom att leda marknads- och konkurrentanalyser samt bidrar till framtagning av prissättningsmodeller. Du arbetar nära kunder i internationella projektkontexter, bland annat inom biogen koldioxid och Carbon Removal Credits, samt leder förhandlingar inom berörda avtalsområden.
I den här rollen driver du utvecklingen av vår lösningsportfölj och bidrar aktivt till att etablera E.ON på nya marknader. Med ett playmaker-mindset tar du dig an uppgifter med engagemang och vilja att göra skillnad. Du ansvarar för kunddialoger, konceptutveckling, offertarbete och projektutveckling fram till investeringsbeslut och avtalssignering. Du tar fram affärscase och integrerade energikoncept, leder förhandlingar och presenterar förslag för kunder och E.ON:s ledning på ett tydligt och inkluderande sätt. Som projektledare samarbetar du nära ett multidisciplinärt och internationellt team för att säkra kvalitet och framdrift. Du skapar nya affärsmöjligheter, bygger långsiktiga relationer och arbetar proaktivt för att överträffa kundernas förväntningar genom en helhetssyn och ett hållbart arbetssätt.
Du har även en samordnande roll gentemot konsulter, leverantörer och partners och bidrar till struktur och tydlighet genom framtagning av relevanta KPI:er. Resor förekommer, främst inom Sverige men även i norra och västra Europa.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har erfarenhet av kommersiell projektledning, gärna inom energi- eller industrirelaterade verksamheter. Du har en utbildningsbakgrund inom industriell ekonomi eller teknik och trivs i roller där affär, teknik och hållbarhet möts.
Du har erfarenhet av kommersiella projekt, finansiell modellering och avtalsrelaterade förhandlingar, gärna inom energi- eller kemiindustrin. Samtidigt är du nyfiken, lärandeorienterad och öppen för att utvecklas tillsammans med andra.
Som person tar du ansvar för ditt arbete och trivs i sammanhang där samarbete och dialog är viktiga framgångsfaktorer. Du arbetar strukturerat och analytiskt, med ett lösningsorienterat förhållningssätt, och delar gärna med dig av din kunskap till teamet. Väldokumenterade ledarskapserfarenheter är något som du kommer ha nytta ut av i rollen.
Du är trygg i sociala sammanhang med många kontaktytor - kunder, leverantörer och andra intressenter - och värdesätter att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer. Din förmåga att bidra till projekt som skapar verklig och hållbar nytta är något vi sätter stort värde på.
Hur är det hos oss?
Hos oss möts du av en inkluderande, prestigelös och stöttande kultur där engagemang, tillit och samarbete står i centrum. Din chef, Anders Svensson, leder med ett coachande och närvarandeledarskap och skapar goda förutsättningar för att du ska känna trygghet, ta ansvar och utvecklas i din roll.
Vi uppmuntrar nya idéer, värdesätter olika perspektiv och tycker om att ha roligt tillsammans i vardagen.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Anders Svenssonanders.p.svensson@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
