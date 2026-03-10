Commercial & Sales Coordinator
Som Commercial & Sales Coordinator blir du en central del i arbetet med B2B-försäljning och kundrelationer på flera internationella marknader, bland annat i Norden, Europa och APAC. Du arbetar nära design- och produktteamet och har en viktig roll i att driva försäljning, skapa struktur och säkerställa en smidig upplevelse för återförsäljare.
Det här är en bred kommersiell roll där du får möjlighet att växa, testa nya idéer och vara en viktig del i företagets fortsatta expansion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och utveckla B2B-försäljning i Norden, Europa och APAC
Bygga långsiktiga relationer med återförsäljare
Hantera orderflöden, inköp, prognoser och löpande kundkommunikation
Arbeta med reklamationer, support och administrativ uppföljning
Koordinera produktion, ledtider och leveranser tillsammans med fabrik
Delta i produktlanseringar, kampanjer och branschmässor
Stötta i digitalt arbete kopplat till e-handel, material och innehåll
Initiera och driva projekt som stärker försäljning och tillväxt
Det här är en roll för dig som gillar ansvar, utveckling och att vara den som får saker att rulla.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Företaget är ett innovativt designbolag som utvecklar baby- och barnprodukter med fokus på kvalitet, funktion och hållbarhet. Visionen är att skapa genomtänkta lösningar som förenklar vardagen - inte fler produkter än nödvändigt.
Design, utveckling och testning sker i företagets studio i Stockholm, där kreativitet, teknik och praktiskt kunnande möts i vardagen.
Här arbetar man i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, där idéer snabbt kan utvecklas till färdiga produkter och där varje medarbetare har möjlighet att påverka.
Vi söker dig som
Är driven, initiativtagande och trivs i ett högt tempo
Har erfarenhet av B2B-försäljning, kundkontakt eller koordinerande roller
Är kommunikativ, lösningsorienterad och ansvarstagande
Har intresse för processer, flöden och att skapa struktur
Har erfarenhet av - eller vill lära dig - system som Shopify, Ongoing och Fortnox
Är nyfiken på design och vill arbeta nära produkten
Vill utvecklas och ta större ansvar över tid
Det här erbjuds
En central roll i ett innovativt och växande företag
Arbetsplats i en designstudio i Stockholm, med viss flexibilitet i vardagen
Stort utrymme att påverka och utveckla arbetssätt
Möjlighet att växa inom försäljning, marknad och kundrelationer
Internationell exponering och spännande framtidsprojekt
En dynamisk miljö där du verkligen gör skillnad
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team, någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
