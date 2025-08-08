CNC-svarvare till en Okuma
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kumla
2025-08-08
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Vår kund söder om Örebro har en modern Okuma som står och väntar på dig! Det aktuella uppdraget gäller en väletablerad legoverkstad med ca 40 anställda. Maskinparken är modern och företaget har även svetsning och montage. Kan du programmera är det en stor bonus. Är du duktig på det blir din karriär utstakad här. Vi söker dig som vill bli anställd av vårt kundföretag.Arbetsuppgifter
Som CNC-svarvoperatör kommer du att vara nyckelspelare i bearbetningsprocessen med en styrd svarv. Dina uppgifter inkluderar självständig riggning av maskinen, mätning, inspektion av verktygsslitage samt ansvar för programmering av svarven. Erfarenhet av CNC och svarvning, ritningsläsning samt kunskap om mätverktyg är essentiellt för att bibehålla högsta standard i ditt arbete.Profil
Är du en erfaren CNC-svarvoperatör som trivs med att arbeta självständigt och är skicklig på att programmera? Vi söker en passionerad individ som strävar efter fortsatt utveckling i sin yrkesroll. För denna position krävs gedigen erfarenhet av CNC-svarvning. Kunskap om CAD CAM är meriterande. Vi värdesätter egenskaper som självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Rekryteringsprocessen pågår löpande, vilket innebär att vi kan tillsätta tjänsten innan ansökningstiden löpt ut. Om du känner att denna position stämmer överens med din erfarenhet och kompetens, tveka inte att skicka in din ansökan direkt!
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag. När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com Jobbnummer
9451025