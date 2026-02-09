CNC-Svarvare
2026-02-09
Vi söker omgående en CNC Svarvare till ett företag i Eslöv.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
• Arbetet innebär att du självständigt ska ställa, programmera, rigga och köra CNC-styrd Svarv efter ritning.
• Tillverka detaljer och delar efter kundernas ritningar.
• Kontrollera de bearbetade komponenterna för att säkerställa att de uppfyller de föreskrivna kvalitetsstandarderna och toleranserna.
• Utföra rutinmässigt underhåll på maskinen
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du har erfarenhet som CNC-operatör och har vana av allt från verktygsbyte, programmering, ställa och rigga.
• Små serier så du har stor vana av om programmera och ställa om maskinen.
• Vana av Mazatrol är meriterande samt erfarenhet av CAD/CAM.
• Du är en bra lagspelare och trivs i en miljö där det tidvis är högt tempo.
• Du är intresserad och vill utvecklas.
Information och kontakt
Tjänsten är Dagtid Måndag - Fredag
Kontakta Johan Persson 046-540 85 93 vid frågor.
Ansökningarna behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
