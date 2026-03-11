CNC-operatörer (Svarv & Fräs)
Företaget är en mekanisk verkstad som är väletablerade i södra Skåne. Med högeffektiva verktyg levererar de tjänster och produkter inom skärande bearbetning, svetsning och montering med fokus på kvalitet, flexibilitet och hög servicegrad. De har stor erfarenhet av formverktyg, fixturer, prototyper samt maskinkomponenter i såväl enstyck som större serier där bearbetningen sker i de flesta material.
Om tjänsterna:
Vi söker nu två CNC-operatörer till vår kund, en inom svarv samt en inom fräs. I rollerna arbetar du självständigt med att köra och ställa maskiner utifrån arbetskort och ritningar. På företaget används modern utrustning och teknik i kombination av högeffektiva verktyg där svarvning och fräsning utgör merparten av företagets verksamhet i alltifrån mikrodetaljer till större gods. De erbjuder en totallösning i hela kedjan från bearbetningen, ytbehandling, montering till leverans . På arbetsplatsen finns ett gediget yrkeskunnande och nu behöver de bli fler i teamet.
Om dig:
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att praktiskt arbeta som CNC-operatör, antingen inom svarv eller inom fräs. Du behöver vara bekväm i att självständigt ställa maskinerna och att byta program, samt att byta och hantera verktyg. Du ska kunna läsa och förstå arbetskort och kunna utföra arbetet enligt instruktion. Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. För att vara aktuell för tjänsten måste du tala och förstå svenska.
Arbetsprov kan komma att tillämpas innan anställning.
Vad som erbjuds:
Tjänsterna löper på heltid med 40 h/vecka. Företaget erbjuder flexibla arbetstider där du har möjlighet att påverka ditt schema utifrån individuella preferenser. Du kommer till en arbetsplats med högt i tak och omhändertagande kollegor som alla bidrar för en god arbetsplats.
Företaget har ett långsiktigt behov där de behöver bygga upp teamet med skickliga medarbetare. Beroende på kandidatprofil kommer företaget rekrytera alternativt hyra in via PIKE Personal under 6 månaders tid för att sedan överta anställningen om allt faller ut väl.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas efter hand som vi hittar rätt person.
