CNC-operatörer
Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Fagersta
2025-08-21

Är du en erfaren CNC-operatör som vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu flera duktiga CNC-operatörer till varierande uppdrag hos våra kunder i norra Västmanland och södra Dalarna. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö med tillverkning av både små och större serier i olika material.
Om tjänsten Som CNC-operatör kommer du att arbeta med att ställa, programmera, köra och övervaka CNC-styrda fräs- och/eller svarvmaskiner. Du ansvarar för att kontrollmäta detaljer samt säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet. Arbetet innebär självständigt ansvar, men du kommer även att samarbeta med kollegor för att upprätthålla ett strukturerat och effektivt arbetsflöde.
Ansvarsområden Ställa, programmera och köra CNC-styrda fräs- och/eller svarvmaskiner
Utföra kontrollmätningar och kvalitetssäkra tillverkade detaljer
Ritningsläsning och arbete med mätteknik
Bidra till ordning och reda i produktionen
Ort: Flera
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid och skiftgång
Om dig Vi söker dig som har erfarenhet av CNC-bearbetning och som trivs i en miljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Du är ansvarstagande, flexibel och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter.
Kvalifikationer Erfarenhet av CNC-fräsning och/eller svarvning
Kunskaper i programmering (krav)
God vana av ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att arbeta självständigt
B-körkort och tillgång till bil
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Meriterande Kunskaper i Heidenhain, Mazatrol eller Fanuc
Erfarenhet av fleroperationsmaskiner
Industriteknisk utbildning eller motsvarande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om oss
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet - och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential! Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), http://www.dalaindustrisupport.se Arbetsplats
Dala Industrisupport Kontakt
Leveransavdelningen leverans@dalaindustrisupport.se Jobbnummer
